Linus Larsson: Hur farlig är Tiktok egentligen?

På torsdagen ska Tiktoks högste chef, Shou Chew, frågas ut av ett utskott i USA:s representanthus. Anklagelserna om spionage och insamling av känsliga data om amerikaner lär prägla utfrågningen.

Varför varnar så många för Tiktok?

– Enkelt uttryckt: För att den är kinesisk. Tiktok var den första kinesiska sociala medie-appen att slå igenom på allvar i västvärlden. Kina har en långtgående lag som tvingar kineser och bolag att hjälpa till med statens underrättelsearbete. Slutsatsen är därför inte långsökt – en kinesisk app på hundratals miljoner mobiler i västvärlden kan bli ett mäktigt spionverktyg.

Kan Tiktok läsa allt på min mobil?

– Nej. Inte på långa vägar. Att du låter en app installeras på din mobil betyder inte att den kommer åt vad som helst. Tvärtom är det noga styrt. När du använder Tiktok kommer den be dig att få använda kameran och mikrofonen, läsa din kontaktlista, skicka notiser, spåra dig mellan appar och se din position via gps. Frågan ser lite olika ut på Iphone och i Android, men principen är densamma.

I princip kan du säga nej till allt. Du kan använda Tiktok för att kolla på klipp, men ska du filma egna behöver den naturligtvis kameran. Det här är inte unikt för Tiktok, andra appar måste be om tillgång på samma sätt.

Men spionerar inte Tiktok ändå?

– Appens möjlighet att spionera på mobilen begränsas inte av vad appens tillverkare lovar, utan den begränsas tekniskt av mobilens operativsystem. Apple och Google, som ligger bakom Android, lägger avsevärda resurser på att spärrarna ska hålla och att inga appar ska få tillgång till sådant du inte har godkänt.

Man kan tänka sig att Kina skulle lyckas utnyttja säkerhetshål i mobilen och via Tiktok-appen komma åt mer än den ska. Det är extremt komplicerat, och dessutom skulle en app med sådana hackarbakdörrar behöva smygas förbi obemärkt i app-butikerna. Men visst, med en mäktig stats resurser i ryggen kan man knappt utesluta någonting. Däremot är frågan om det inte finns enklare sätt att hacka mobiler på, med eller utan Tiktok-app.

Så är allt lugnt med Tiktok då?

– Nej, visserligen har oberoende granskningar av appen kommit fram till att den inte verkar samla in data mer än vad andra appar gör. En sådan granskning är gjord av organisationen Citizen Lab, som har avslöjat många andra former av mobilspionage. Men att Tiktok inte samlar in mer än andra appar, ja det kanske säger mer om de andra. Och man kan ju oroa sig mer för att en gigantisk diktatur får tillgång till data om folk, än att ett amerikanskt techbolag får det. Även om användaren har tryckt ”godkänn”.

En annan aspekt är att det genereras data genom att man använder Tiktok. Den registrerar vilken typ av klipp du ser mest på, vad du gillar, kommentarer och direktmeddelanden du skriver. Sådant kan, i vissa fall, vara känsligt.

Dessutom kan bolaget bakom Tiktok, och kanske ytterst Kina, kontrollera vilka videor som lyfts fram och vilka som förbjuds eller hålls tillbaka. Sådant kan användas i propagandasyfte. Om Tiktok står för en stor del av mediekonsumtionen, åtminstone bland yngre, är det värt att ta på allvar.

Finns några konkreta bevis för spionage via Tiktok?

– Det finns händelser som är värda att lyfta fram. För inte länge sedan uppdagades att Tiktok-anställda använde data från journalisters konton för att hitta deras källor. Den inbyggda webbläsaren har också upptäckts ha en så kallad tangentbordsloggare, vilket öppnar för avlyssning av det man skriver i webbformulär. Men det gäller bara den interna webbläsaren inne i appen, vanlig mobilsurf når appen inte.

Så hur ska man se på riskerna med Tiktok?

– Man ska inte tro annat än att Kina både vill och kan använda digitala medel för övervakning och repression. Samtidigt har inte den här appen några magiska förmågor som gör att den kan spionera på vilken mobil som helst. Som app betraktad är inte Tiktok särskilt unik. Det som är unikt är ägaren och möjligheten för Kina att kontrollera den. Det har hänt att USA:s hemliga militära anläggningar avslöjats av personalens gps-träningsappar. Liknande avslöjanden, men där data går direkt till Peking, vill man så klart göra allt för att undvika.