Linus Larsson: Valheim är ett lysande exempel på vad några få kan skapa

På kvällen den 27 juli 2008 satt ett femtontal unga män instängda i en källarlokal i Skövde, ett stenkast från stadens högskola. 28 timmar senare skulle de ge sig ut i dagsljuset igen, en sommarnatt fattigare men ett tiotal datorspel rikare.

Så beskrev jag och Daniel Goldberg det allra första No More Sweden i vår bok om Minecraft. Det är en tillställning som sedan dess år efter år har samlat oberoende utvecklare i Skövde för att på kort tid och under intensiva former träffas och utveckla spel.

I Skövde alltså. Så passande att man kan en dra linje från den där natten för snart 13 år sedan och utvecklingen av megaframgångsrika vikingaspelet Valheim, som skedde i samma stad.

När ”det svenska spelundret” diskuteras så handlar det mesta om storföretag, miljardomsättningar och jättelika budgetar. Spel som luktar Hollywood, är noga frammejslade för maximalt marknadsgenomslag och präglas mer av skicklig förutsägbarhet än djärv experimentlusta.

Men vid sidan av har det alltid funnits en annan värld av spelutveckling i Sverige. Allt från enskilda spelutvecklare till mindre studior som kan ta ut de kreativa svängarna mer än storbolagen. Orsaken är egentligen inte så komplicerad: Det är svindyrt att utveckla stora spel. En flopp kan betyda miljarder i sjön, så de har all anledning att spela säkert.

Är man liten så kan man ha mer att vinna på att göra något unikt. Och går det åt skogen så har man inte slösat för mycket.

De brukar kallas indiespel för att betona oberoendet. Men det betyder absolut inte att de inte kan dra in pengar. Den märkliga succén Goat Simulator utvecklades av Coffee Stain Studios, ännu ett Skövdeföretag som också agerar förlag för Valheim.

För att inte tala om Minecraft, som i högsta grad började som ett indiespel men växte till en jätteindustri. Det kom inte från Skövde, men faktum är att Jens Bergensten som senare skulle bli dess huvudutvecklare, var närvarande den där natten på No More Sweden 2008.

Sådana framgångar har lockat stora investerare. Rent tekniskt är det väl svårt att prata om något oberoende när man har storbolagspengar i ryggen. Coffee Stain har i dag en börsnoterad ägare och den kinesiska jätten Tencent har investerat i Stunlock studios, ett annat spelbolag från Skövde.

Men Valheim är ändå ett lysande exempel på att spelsuccéer inte behöver skapas av hundratals människor under flera år. Ibland hittar en handfull personer exakt rätt. Och av någon anledning finns då ofta något slags koppling till Skövde.