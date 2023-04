Liseberg inviger miljardhotell när lågkonjunktur står för dörren: ”100 procent nervöst”

Regeringen varnar för en lång lågkonjunktur. Just som kommunägda Liseberg går in i sitt mest vådliga äventyr under sin hundraåriga historia.

Ett nytt hotell för 1,2 miljarder invigs, en vattenpark för lika mycket, en åkattraktion för 80 miljoner öppnas. Sommarnöjet ska bli åretruntdestination.

– Är det nervöst? Ja, hundra procent, säger vd:n Andreas Andersen.