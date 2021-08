LKAB fortsatt oroliga för cementen i Slite

Fakta. LKAB andra kvartalet 2021, jämfört med året innan

LKAB presenterade på torsdagen sitt resultat för det andra kvartalet i år. Omsättningen fördubblades jämfört med förra året och uppgick till 14 748 miljoner kronor. Rörelseresultatet landade på 9 161 miljoner kronor.

Den ökade omsättningen och resultatet beror enligt rapporten till stor del på fortsatt höga priser på järnmalm, men motverkades något av att dollarn försvagats något.

Redan förra kvartalet rapporterades rekordhöga priser för järnmalm, något som även då påverkade bolagets resultat positivt. Genomsnittligt spottpris för järnmalm var under första kvartalet 167 USD per ton, under andra kvartalet steg det genomsnittliga priset till 200 USD per ton.

Omsättning

14 748 miljoner kronor (7 456 miljoner kronor)

Rörelseresultat

9 161 miljoner kronor (1 883 miljoner kronor)

Genomsnittligt spottpris för järnmalm

200 USD per ton (93 USD per ton)

Källa: LKAB delårsrapport april-juni 2021