Lundin Petroleum JO-anmäler åklagarmyndigheten

Oljebolagets advokater skriver i en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, att myndigheten bör granska Åklagarmyndighetens beslut att inte inleda en utredning om tjänstefel mot Magnus Elving, åklagare i det stora folkrättsmålet mot Lundin Petroleum. I andra hand bör JO utreda det misstänkta tjänstefelet på egen hand, anser advokaterna.

Det pågår sedan åtta år en stor förundersökning om folkrättsbrott mot Lundin Petroleum, efter bolagets verksamhet under pågående inbördeskrig i dåvarande Sudan kring millennieskiftet. Bolagets ordförande och storägare Ian Lundin samt vd Alex Schneiter är båda delgivna misstanke om medhjälp till grovt folkrättsbrott.

I våras beslöt en åklagare vid Särskilda åklagarkammaren att ingen brottsutredning skulle inledas mot Elving. Riksåklagaren har även nekat överprövning av beslutet.

Enligt Lundin Petroleum gjorde förundersökningsledaren Magnus Elving sig skyldig till brott när han 2015 lämnade ut sekretessbelagda uppgifter från förundersökningen till två målsägarbiträden. En åklagare på Särskilda åklagarkammaren beslöt dock i våras att någon intern brottsutredning inte skulle inledas om utlämnandet – ett beslut som Lundin sedan förgäves försökt få överprövat hos Riksåklagaren.

Lundin Petroleum har tidigare drivit linjen att Magnus Elving ska entledigas från sitt uppdrag på grund av jäv, med hänvisning till samma grunder som nu. I utredningen som rör misstänkta folkrättsbrott i Sudan 1997–2003 har bland annat oljejättens ordförande Ian Lundin delgivits misstanke. Förundersökningen i fallet startade redan 2010.

Lundin Petroleums presschef Robert Eriksson skriver i ett mejl till DN:

"Vi anser att sättet på vilket åklagaren har hanterat materialet är såväl oacceptabelt som skadligt. Han har brutit mot lagen när materialet överlämnades till målsägarbiträdena, vilket Riksåklagaren tidigare konstaterat i sitt beslut och mot bakgrund av det väljer vi att gå vidare med en JO-anmälan”.

– Jag vet inte vad det står i JO-anmälan och har inga kommentarer, säger Magnus Elving till DN.