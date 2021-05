Lundin släpper rapport om Sudan – forskare: ”Full av fel”

Lundin Energy, tidigare Lundin Oil, utreds sedan 2010 för misstänkt folkrättsbrott, och sedan 2016 är två bolagstoppar, ordförande Ian Lundin och tidigare vd Alex Schneiter misstänkta för medhjälp till grovt folkrättsbrott. Utredningen startade efter uppgifter om tusentals döda och hundratusentals på flykt från oljefälten där Lundin Oil verkade i dåvarande Sudan kring millennieskiftet.

Under måndagen släpptes en 135-sidig rapport som tagits fram på uppdrag av Lundin Energys styrelse, ledd av Ian Lundin. Rapporten beskrivs som framtagen av en ”oberoende expertgrupp”, som utgörs av jurister från två brittiska advokatbyråer. Gruppen leds av brottsmålsadvokaten Steven Kay, som bland annat försvarat Slobodan Milosevic, som DN tidigare beskrivit.

Rapporter från organisationer som FN, Human Rights Watch, Christian Aid och Läkare utan gränser har alla beskrivit hur oljebolagen påverkat situationen i områdena, men Lundin Energys rapport underkänner dessa uppgifter.

”Källorna är partiska och opålitliga”, skriver Steven Kay till DN i ett mejl, och uppger vidare att ingen av organisationerna eller FN:s speciella sändebud till Sudan besökte oljefältet där bolaget letade olja. ”Det finns inte i någon av rapporterna bevis som knyter bolaget till påstådda tvångsförflyttningar i områdena”.

Enligt rapporten finns fel i analysen av satellitbilder som sägs visa massförflyttningar från området.

Advokat Steven Kay.

Enligt Kay gjorde FN-rapportören, som sade sig hittat bevis på att regeringen genomförde massförflyttningar för oljebolagens räkning, inga egna undersökningar utan litade på andra, felaktiga uppgifter.

”Om FN inte genomförde sina egna undersökningar i Block 5A (oljefälten där Lundin verkade, reds anm), hur ska det då vara trovärdigt?”, skriver han.

Kay svarar dock DN att han inte kontaktat rapportören personligen.

Enligt ett öppet brev från styrelsen bekräftar rapportens slutsatser de ”allvarliga farhågor som bolaget hyst under en längre tid hyst” över precisionen och tillförlitligheten i den information som ligger till grund för förundersökningen.

Johan Brosché, docent i freds- och konfliktsforskning vid Uppsala universitet, som har forskat på Sudan sedan snart 20 år tillbaka, har tidigare upprepat kritiserat oljebolaget för att, som han menar, fara med osanningar. Enligt honom återupprepar den nya rapporten samma argument som tidigare tagits upp av försvaret.

Han syftar på att man tar upp att försvaret fokuserar på ett ”fredsavtal” som slöts i huvudstaden Khartoum 1997, mellan regeringen och flera milisgrupper.

– Fred sluts mellan stridande parter. Det är ett avtal som slutits mellan allierade, som alltså inte stred mot varandra utan stod på samma sida i konflikten då avtalet slöts. Det är helt felaktigt att kalla det för fredsavtal.

Docent Johan Brosché. Foto: Jonas Eng

– Det är provocerande att man säger att ”Peace was the talk of the town” när Lundin kom in i Sudan. Det var inte alls någon fråga om fred i södra Sudan vid den här tidpunkten, säger Brosché.

– Det finns ingen diskussion mellan Sudankännare och -experter huruvida det var krig eller inte i Södra Sudan vid den här tiden. Det råder konsensus kring det. Sudans regering var i akut behov av ökade ekonomiska resurser och oljan var den bästa möjligheten för det. För att kunna utvinna olja var de tvungna att ta kontroll över områden de inte kontrollerade. I samband med det dog tusentals människor och tiotusentals blev tvångsförflyttade. Det är tydliga fakta.

Egbert Wesselink, European Coalition on Oil in Sudan. Foto: Privat

Egbert Wesselink från organisationen European Coalition on Oil in sudan, ECOS, som står bakom rapporten Upaid debt, som lade grunden till den svenska polisutredningen, säger till DN:

– Av det jag hittills läst visar att rapporten är full av fel, som att ECOS hade något med den tidigare rättsprocessen med Talisman (kanadensiskt bolag som verkade i området och köptes upp av Lundin, reds anm) att göra, vilket inte stämmer. Det som chockerar mig mest är att de lyckas ignorera de faktum att 12.000 dödades och över 100.000 tvångsförflyttades. De visar ingen medmänsklighet.

Kammaråklagare Henrik Attorps som leder förundersökningen mejlar DN att han inte ser någon anledning att kommentera rapporten. Advokat Pecy Bratt företräder de tre målsägandebiträdena och säger till DN:

– Rapporten framstår som en partsinlaga med sedan tidigare kända synpunkter och påståenden. Vi kommer att som målsägandeombud vid ett åtal biträda åtalet och då utveckla vår syn på alla rätts- och bevisfrågor som aktualiseras i målet.

Advokaterna som försvarar Lundin Energy, Ian Lundin och Alexandre Schneiter har nu överklagat till Högsta domstolen, efter att hovrätten tidigare avslog deras begäran om att få utredningen nedlagd. Den utdragna brottsutredningen utgör redan nu en allvarlig kränkning, skriver bolagets ombud till HD.