Lundin-toppar anlitar advokat som försvarat Milosevic

Han är mest känd för att ha försvarat serbiska expresidenten Slobodan Milosevic som åtalades för brott mot mänskligheten och folkmord under kriget i forna Jugoslavien. Listan på krigsförbrytare, och misstänkta sådana, som Steven Kay har försvarat är lång. Han har titeln Queen's counsel, som erhålls av särskilt erfarna brittiska jurister.

I oktober förra året anlitades han till försvaret inom samtliga tre juristteam, såväl Lundin Energy, ordförande Ian Lundin och vd Alex Schneiter som sedan 2016 misstänks för medhjälp till grovt folkrättsbrott.

Det gäller händelserna i dåvarande Sudan kring millennieskiftet där rapporter bland annat från FN och Human Rights Watch beskriver tusentals dödade och över hundratusen tvångsförflyttade av militär från oljefälten där Lundin verkade.

Efter uppgifter om trakasserier, hot och misshandel av vittnen misstänks de båda även för anstiftan till övergrepp i rättssak.

Steven Kay har ännu inte hunnit ta del av bevismaterialet i fallet, uppger han. Ändå misstänker han att vittnesmålen mot Lundin kan vara falska.

– Tittar du på Internationella brottsmålsdomstolen ICC:s historia finns det en lång rad exempel inte bara på mellanhänder som erbjuder falska vittnesmål utan även på falska påståenden om omständigheter och vad som hänt vittnen.

Steven Kay, brittisk advokat som försvarat bland andra Slobodan Milosevic i internationella krigsbrottsrättegångar, anlitas nu av misstänkta i Lundin-fallet.

Enligt Steven Kay bör vittnen från länder som Sydsudan skärskådas mer än vittnen från länder som Sverige.

– Det vore naivt att tro att människor beter sig på samma sätt i europeiska fall som de gör i Afrika.

– Man måste hantera dem väldigt noggrant och se till att utreda påståendena från vittnen från de här länderna, för deras liv skiljer sig väldigt från våra. Deras omständigheter och levnadssätt gör att man måste vara väldigt försiktig och försäkra sig om att vittnet korrekt och sanningsenligt säger vad som faktiskt har hänt.

Kay är också säker på vad som motiverar till att ljuga.

– Det är pengar. Jag moraliserar inte över eller kritiserar det, men väst kommer in med sina vittnesprogram är det ett enormt incitament. Det är välkänt att internationella organisationer, från ICC och EU ger stödpengar till vittnen som förändrar deras liv.

Men du menar att det är mer troligt att dessa människor skulle ljuga som vittnen?

– Erfarenhet har visat att de inte är vana med vårt rättssystem. När vi för med oss vårt rättssystem erbjuder vi möjligheter för falska vittnesmål. Jag säger inte att vartenda vittnesmål är falskt, eller att vad de påstått sig uppleva är falskt. Men det är väldigt viktigt att den som hanterar vittnen ser till att de inte manipulerats och att vad de säger är sant.

Har du några bevis på att det är mer vanligt att vittnen ljuger eller manipuleras i sådana här fall än i andra?

– Jag anser att man är naiv om man inte inser att man skapar stort intresse, särskilt när det finns ersättning inblandat, om man åker till Afrika och letar efter vittnen.

Steven Kay räknar upp flera fall där han uppger att falska vittnesmål dokumenterats, däribland fallet med Kenyas president Uhuru Kenyatta, som han försvarat. Presidenten misstänkes för att ha sanktionerat våld mot en etnisk minoritet efter valet 2007, då runt 1.200 dödades och 600.000 tvingades på flykt. Åtalet lades ned i brist på bevis.

– I det fallet var det väldigt lätt för människor att framställa falska vittnesmål, eftersom åklagaren inte utredde dem tillräckligt. Det var ett fall där varje enskilt vittne gav falska vittnesmål.

Hur bevisade du det?

– Jag hade mobiltelefoner och liknande som visade att de inte befunnit sig på de platser som de hävdat att de var på. Man får inte vara naiv.

Men gällande Lundin har Steven Kay alltså ännu inte tagit del av utredningen.

– Jag har inte haft tillgång till vittnesbevisen än. Jag skulle vilja lyssna på de inspelade förhören med dem, som alltid varit högst signifikant för att se hur de utfrågats. Vår erfarenhet är att ledande frågor gör att den utfrågade ger det svar som han tror att utfrågaren vill ha.

Rapporterna från FN, Amnesty International, Human Rights Watch, Läkare utan gränser, Christian Aid och European Coalition on Oil in Sudan, som beskriver att oljebolag, däribland Lundin, bidragit till tusentals döda och tvångsförflyttningar, ger Steven Kay inte mycket för.

– Det vore väldigt förvånande om en bybo som jagades från sitt hem skulle veta att det berodde på oljan. Erfarenhet från internationella tribunaler är att man måste närma sig rapporter från organisationer försiktigt. De är ofta ensidiga – tar ofta den sidan som organisationen befinner sig på. Delar av information kan återanvändas mellan dessa rapporter, utan att någon kollar upp fakta. Det är som man säger ”en lögn kan ta sig runt halva världen innan sanningen hunnit sätta på sig byxorna”. Man måste vara väldigt försiktig innan man litar på dessa rapporter som bevis.

Om någon gör affärer med en part i en konflikt som orsakar lidande för befolkningen, vore det olagligt?

– Nej. Hela poängen är sanningen och hur man får pålitliga bevis.

Vad tror du – är Ian Lundin och Alex Schneiter oskyldiga?

– Ja, helt klart. De förnekar vad som sagts och har lagt fram skäl till varför de inte är ansvariga. Det är väldigt giltiga skäl inom internationell rätt. De var inte delaktiga. Det är en väldigt farlig väg att gå, att försöka skylla någons svårigheter på någon annan utan att se över bevisen.

– Fallet Lundin är bisarrt inom internationell rätt. Det handlar om en konflikt i Sudan under en tid då den norra och södra sidan varit i konflikt under decennier, med miliser utspridda i regionen och nomader och det här sökandet efter olja. De hittade bara två källor under fyra år, och var frånvarande från området under stora delar av tiden. Att säga att de var delaktiga i vad nordsudanesiska styrkor gjorde i en konflikt, i relation till parter som stöddes av de södra miliserna, är i mina ögon ett väldigt svårt fall. Vi pratar inte om vapen eller ens ha sin egen armé.

Mycket tyder på att åklagaren i Lundinfallet kommer att driva linjen som kallas ”likgiltighetsuppsåt” – att de misstänkta skulle ha ställt sig likgiltiga inför risken för hur deras verksamhet inverkade på konflikten och drabbade befolkningen. Denna form av uppsåt saknas inom internationell rätt.

– Som indirekt förövare måste du ha gjort något som verkligen bidragit substantiellt till brottet som begåtts, och ha haft en tydlig avsikt med det. Det är det som ska prövas inom internationell rätt.

Kay argumenterar så som försvaret för Lundin redan gjort i invändningar mot rättsprocessen – att svensk rätt inte kan användas när man åtalar för ett internationellt brott.

– Man kan inte blanda äpplen och päron.