Lundintopp överklagar till Högsta domstolen

De juridiska turerna kring åtalet mot Lundin Oils tidigare vd Alex Schneiter fortsätter. Frågan det handlar om är gränserna för universell jurisdiktion, alltså domstolars förutsättningar för att döma människor för vissa särskilt grova brott, som just krigsförbrytelser.

I november förra året åtalades Lundin Oils tidigare vd Alex Schneiter tillsammans med Ian Lundin för medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sudan mellan åren 1999 och 2003. Båda nekar till brott.

Senare samma månad lämnade Schneiter och hans försvarare in ett yrkande om att åtalet ska avvisas av Stockholms tingsrätt, då de hävdar att svensk domstol saknar laglig behörighet att pröva åtalet mot honom. Tingsrättens svar blev nej och försvaret valde att överklaga beslutet till Svea hovrätt, som också den avslog Schneiters yrkande.

Under tisdagen lämnade Alex Schneiter via sina ombud in en överklagan av hovrättens beslut till Högsta domstolen (HD). I första hand begär de att hovrättens beslut ska undanröjas och att frågan ska få en ny genomgång. I andra hand vill de att HD ska ändra hovrättens beslut och avvisa åtalet.

Några närmare grunder till varför ombuden anser att HD ska gå på deras linje ingår inte i överklagan, de ber om anstånd med att lämna in detta.

För att Högsta domstolen ens ska ta upp ärendet krävs att den först beviljar prövningstillstånd. Huvudregeln är att HD bara ger prövningstillstånd om domen eller beslutet kan blir prejudicerande, alltså att målet kan få betydelse för hur andra domstolar ska döma i liknande mål.

Hovrätten: Utredningen mot Lundin får fortsätta