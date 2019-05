Maj stor minusmånad på Wall Street

Just nu: spara 50%

Investerarna befarar att det upptrappade handelskriget leder till en konjunkturnedgång i världens största ekonomi.

Även den kinesiska regeringens besked att man kommer att presentera en hittills okänd lista över "opålitliga" utländska företag – ytterligare skärpning av handelkonflikten mellan USA och Kina – tynger. Dessutom sjönk oljepriset över 3 procent på fredagen, det största prisfallet på ett halvår.

Mest stryk under handelsdagen tog biltillverkare och annan tillverkningsindustri. General Motors tappade 4,3 procent och Ford föll 2,3 procent. Energibolagens sektorindex gick ned 1,8 procent. Även finansbolag och banker tyngdes av tullhotet, finanssektorns index gick ned 1,7 procent.

Dow Jones industriindex föll 1,4 procent, S&P 500 tappade 1,3 procent och Nasdaqs kompositindex backade 1,5 procent.

Det innebär sjätte raka förlustveckan för "the Dow", den längsta sådana sviten sedan 2011. Och maj blev årets första minusmånad för alla indexen: ner 6,7 procent för Dow Jones, minus 6,6 procent för S&P 500 och ett fall på 7,9 procent för Nasdaq.

Det är ett rejält slag mot årets tidigare stora uppgångar. Men sammantaget ligger ändå Dow Jones på plus 8 procent, S&P 500 på plus 11, och Nasdaq på plus 14 procent hittills i år.