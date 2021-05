Mäklarna: Så blir bostadsmarknaden i sommar

I vanliga fall brukar bostadsmarknaden lugna ned sig rejält under sommaren men 2020 blev ett undantag. Pandemin eldade på marknaden och folks behov av att flytta när mer fokus riktades mot hemmet.

– Försäljningen lär sjunka men det blir ändå en mer aktiv sommar än vanligtvis men inte lika hetsig som ifjol. Priserna lär också plana ut överlag i landet. I Göteborg och Malmö kan priserna nog stiga lite till men inte alls lika kraftigt som tidigare. Tittar man på Stockholm ser vi att vi börjar nå ett tak på vad folk kan betala, säger Fredrik Kullman, vd för Bjurfors i Stockholm.

Även om takten lugnar ned sig finns fortfarande de nya prioriteringarna och behoven kvar om större yta som många fått i och med pandemin.

– Det kommer fortfarande vara många som vill flytta till en bostad som passar de nya behoven och prioriteringarna bättre som inte har hunnit göra det ännu, säger Johan Nordenfelt, informationschef på Erik Olsson fastighetsförmedling.

Ny statistik från Valueguard visar att villapriserna i Stockholmsområdet sjönk med 0,1 procent i april månad och priserna på bostadsrätter steg med 0,1 procent. Dessa relativt stillastående nivåer är en stor skillnad mot de senaste 12 månaderna där exempelvis priserna på villor stigit med 23,4 procent i huvudstaden.

– Det är ett hälsotecken. Det hade varit orimligt att priserna skulle fortsätta gå uppåt i samma takt som det senaste året. Den prisökningstakten gör det svårt för de som vill in på marknaden och är inte långsiktigt hållbar. En fortsatt ökning hade också inneburit en ökad risk för efterföljande prisfall, säger Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

I landets två andra storstadsregionerna var prisökningarna i april mest märkbara på villor i Göteborg (2,5 procent) och på bostadsrätter i Malmö (2,1 procent). Att prisökningen på både villor och bostadsrätter stannade av i Stockholm under april beror på flera faktorer och kurvan kan inte fortsätta uppåt i all oändlighet. Johan Nordenfelt tror att bankernas lånerestriktioner spelat en stor roll.

– Efterfrågan är fortfarande stark och folk är villiga att betala högre och högre priser, speciellt när räntan är så låg. Men bankerna låter dig bara låna ett visst belopp beroende på hushållets inkomst. Den toppnivån är man uppe och snuddar på i Stockholm nu men inte i Göteborg och Malmö riktigt ännu. Därför kan priserna där fortsätta stiga men antagligen i en lägre takt.

Att priserna kan plana ut under en längre period än bara under sommaren är mäklarna överens om men om man tittar längre in i framtiden blir det sannolikt inte så.

– Ur ett historiskt perspektiv har bostadspriserna alltid fortsatt uppåt över tid, men jag hoppas att vi håller oss på den här nivån och inte ser ytterligare accelererande priser den närmaste tiden, säger Marcus Svanberg.