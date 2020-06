Mall of Scandinavia satsar på nöjen och hälsa efter pandemin

Unibail-Rodamco Westfield, URW, är ett världens största fastighetsbolag och har 90 köpcentrum i tolv länder. Ett tag i våras var bara fyra av dem öppna.

– Och det var de svenska. Koncernen har gått igenom ett riktigt stålbad, och konsekvenserna kommer vi att få leva med under en lång tid. Men nu börjar detaljhandeln återhämta sig på våra marknader, den akuta krisen kan bli kortare än vad vi trodde i april säger Lars-Åke Tollemark, vd för URW Norden.

Under årets två första månader sålde affärerna i URW:s fem nordiska centrum för 5 procent mer än under samma tid i fjol. Ett normalt år omsätter enbart Mall of Scandinavia fem miljarder kronor, tar emot motsvarande 1,5 Sverige som besökare och har bara 1 procent av de 100.000 kvadratmetrarna outhyrda.

Nu är ett annat läge:

– Vår koncern har i 15 år haft bland branschens bästa resultat. Fast vår styrka, att koncentrera oss på köpcentrum och mässor, har uppenbarligen blivit en svaghet i pandemin.

– Men vi kommer inte att ändra strategi. Så det är klart att det kommer att påverka oss, hur mycket vet vi först om några månader. Jag ger inga siffror, du får vänta på halvårsrapporten.

Även om Sverige har kommit relativt lindrigt syns effekterna här också:

– En sådan här pandemi slår ju omedelbart på detaljhandeln och restauranger, men det verkar som om försäljningen i våra centrum har minskat mindre än antalet besökare. Folk har helt enkelt köpt mer vid samma tillfälle.

Foto: Thomas Karlsson

Han menar att pandemin oundvikligen kommer att skynda på en ökad e-handel, en branschens tumregel är att butikerna börjar slås ut när den når 15 procent. Men han tror att utvecklingen kommer att skilja sig mellan branscher:

– Den här våren har svenskarna verkligen upptäckt fördelarna med att handla mat på nätet, men där ligger Sverige fortfarande en bra bit efter andra länder. Inom till exempel hemelektronik har vi sedan länge en intensiv e-handel, men samtidigt går till exempel El-gigantens fysiska butiker bra.

– Omstruktureringen av detaljhandeln har ju varit i gång ett tag, men kommer nu att gå fortare. De butiker som nu inte har klarat tre veckors intäktstapp hade gått under ändå.

Vad drar du för slutsatser för era fyra köpcentrum?

– Att vi ska fortsätta dra ner på ren detaljhandel och upplåta mer yta till nöjen, vård och omsorg, hälsa. Det kan handla om läkare, vårdcentraler, tandläkare, gym, spa, nagelvård, massage.

HUI, Handelns utredningsinstitut, spådde i fjol att att bara 70 procent av all handel sker i fysiska butiker om 15 år, mot 90 procent i dag. Samtidigt menar man att just köpcentrum kan stå emot bättre, med rätt strategi.

När Lars-Åke Tollemark tillträdde som nordisk vd för närmare nio år sedan hade dåvarande Unibail-Rodamco 16 köpcentrum i Norden, nu är siffran fem. Ändå har det samlade värdet stigit med 50 procent.

– Det har varit en lyckosam väg., och de fysiska butikerna kommer att överleva - men allt handlar om att ha de bästa lägena. Vi har 13 av de 15 mest trafikerade centren i Europa, hävdar Lars-Åke Tollemark.

90 köpcentrum i 12 länder Unibail-Rodamco Westfield, URW, har 90 köpcentrum i USA och elva europeiska länder. I Norden finns de, förutom Mall of Scandinavia, Solna Centrum, Nacka Forum, Täby Centrum och Köpenhamn. Koncernen räknar sig, med köpcentrum, kontor och mässhallar, som världens nästa största fastighetsbolag, efter amerikanska Simon Property Group. Hyresintäkterna var i fjol närmare 2,5 miljarder euro, cirka 26 miljarder kronor Visa mer

