”Många har fått upp ögonen för alternativa vägar”

Fraktbranschen kan andas ut efter en dramatisk morgon. Det norska fraktfartyget MV Glory har lossats efter att ha gått på grund i Suezkanalen, en av världens viktigaste farleder för den globala handeln mellan Europa och Asien.

– Tolv procent av världens handelsvolymer passerar Suezkanalen. Om den blockeras stoppas många viktiga flöden, vilket kan återspeglas en lång tid senare, säger Johan Wahlström, enhetschef inom infrastrukturavdelningen på Sjöfartsverket, som kontinuerligt följer påverkansfaktorer som kan förändra godsmönstret globalt.

Färskt i minnet ligger det omtalade stoppet 2021, då det gigantiska fraktfartyget Ever Given lade sig på snedden i Suezkanalen och stoppade all trafik i sex dagar. Haveriet beräknas ha kostat världshandeln nio miljarder dollar, runt 94 miljarder kronor enligt dagens kurs, per dag.

Men Ever Givens grundkörning har inte gett några större svallvågor vad gäller sjöfartsindustrins sätt att jobba, säger Anders Hermansson, vd för branschorganisationen Svensk Sjöfart.

– Rederierna följer flödena löpande beroende på hur ens egen trafik ser ut och gör alltid bedömningar utifrån omvärldsutvecklingen. Skulle Suezkanalen blockeras innebär det att man får gå en alternativ rutt som tar några extra veckor eftersom man måste gå runt Afrikas horn.

I stället pekar han på flera faktorer som gör att rederibranschen är under en ständig press: pirater som härjar utanför Somalias kust, Nordkoreanska missiler över sydkinesiska sjön och nu senast Rysslands invasion av Ukraina, som skruvat upp säkerhetsläget i Svarta Havet.

– Stoppet i Suezkanalen visar hur viktig sjöfarten är för världen och hur viktigt det är att man kan upprätthålla trafiken. Det är nog det viktigaste att fundera på här, liksom hur vi säkerställer att man globalt och nationellt har trafik till och från våra hamnar för att klara export och import.

Sjöfartsverket förväntar sig att svenskarnas konsumtion kommer att leda till att mängden gods enbart kommer att öka. Samtidigt visar prognoser som myndigheten tagit del av att en del av den asiatiska produktionen kan komma att flyttas till Europa, vilket skulle innebära att fraktvägarna kan kortas.

– Många har fått upp ögonen för alternativa vägar. Det går ofantliga mängder gods från Asien till Europa och Amerika. Alla kriser gör att varuägare och speditörer hittar andra vägar, vare sig det handlar om kriget i Ukraina eller om ett fartyg blockerar en viktig kanal, säger Johan Wahlström och fortsätter:

– Det finns det inget som talar emot att riskerna kvarstår och det kan fortsatt framöver inträffa liknande incidenter.