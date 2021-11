Många returer av varor huvudvärk för handeln

Årets stora shoppinghögtider står för dörren i form av reafesten Black Friday och julhandeln, samtidigt som fraktkrisen skapar höga kostnader och problem med varuförsörjningen för handlarna. E-handeln har vuxit snabbt under pandemin och i Postnords senaste e-barometer uppger 60 procent av konsumenterna att de tänker handla hemelektronik under Black Friday och nära hälften tänker köpa kläder och skor.

När vi handlar mer, inte sällan på impuls, ökar den negativa påverkan på klimatet och frågan om produktion, leverans och fria returer och frakt fortsätter att stötas och blötas.

I dag ser många e-handlare det som en konkurrensfördel att erbjuda fria returer och frakt. Fackförbunden Handels, Seko och Transport gick nyligen ut med rapporten ”Fri frakt till ett högt pris” i vilken 74 procent av de 90 tillfrågade företagen svarade att de erbjuder någon form av gratis frakt. Nästan hälften av de renodlade e-handelsföretagen, som bara finns på nätet, uppgav att de erbjuder fria returer till kunder. I samband med detta föreslog fackförbunden ett införande av en lagstadgad avgift för frakt till kund och för returer, som mött blandade reaktioner.

Arne Andersson, e-handelsexpert på Postnord, tycker dock inte att det är rätt väg att gå.

– Det finns inget som heter fri frakt och fri retur. Ingen kör gratis hela tiden, antingen läggs det på priset eller något annat, säger han och fortsätter;

– Om vi lagstadgar för svenska bolag, hur ska vi då göra med utländska företag som i så fall får konkurrensfördelar?

För stunden arbetar flera bolag med lösningar som ska optimera och minska returerna. Ett sådant exempel är startupen Turnr som grundades av två tidigare medarbetare på ​​betalbolaget Trustly.

I stället för att kundens returnerade paket ska fraktas iväg till ett lager igen, som ofta ligger långt bort, har Turnr byggt ett system som gör att varor kan skickas direkt till andra kunder i närområdet. De e-handlare som är anslutna till Turnr lägger ut varan till rabatterat pris på sin hemsida och när någon vill köpa den hämtas den upp utanför den tidigare kundens dörr och skickas vidare.

Turnr är i ett tidigt stadie men samarbetar bland annat med bolaget Husbo som hjälper influerare att sälja produkter.

– Det som gör oss unika är att vi möjliggör för slutkunden att själv vara med och minska miljöpåverkan genom att själv packa sina returer så de inte behöver skickas till lager. Vi sitter alla i samma båt och måste hjälpas åt, säger Turns grundare Daniel Mattebo.

Daniel Mattebo och Linus Robertsson grundare av Turn.

Postnords Arne Andersson pekar på vikten av att vi minskar andelen paket och returer som transporteras långa sträckor eller till och med skickas utomlands, något som kan lösas med att fler företaget satsar på lokala lager. Han lyfter även initiativ som att skrota fysiska retursedlar och ersätta dem med digitala lösningar samt att minska luften i paketen så att transporterna kan effektiviseras.

– En sak är hur många paket som returneras, en annan fråga är hur många varor det är i paketen som returneras, vi ser bara antalet paket. Men generellt så ligger kläder och skor i topp där runt 30 procent skickas tillbaka, säger Arne Andersson som understryker att siffran är ungefärligen.

Postnord försöker påverka handlare att packa smartare och har bland annat utlyst tävlingen ”Airfluencer” där de vill att konsumenter ska fotografera paket och nominera goda exempel där e-handlare packat luftsnålt. De uppmanar även kunderna att klaga om de får stora luftiga paket.

Men varför får vi ens stora paket, packade med massa onödigt emballage, för våra små produkter?

Det kan bero på att förpackningar kostar en del och att handlaren kanske fått ett bättre pris på storpack, och finner sig sittande med alldeles för stora kartonger, enligt Arne Andersson.

– Men då kanske man kan titta på och räkna på helheten istället och beställa tre kartonger i stället för en. Tänk lite längre än näsan räcker, det är värt att förbereda sig och ha bra koll innan man beställer. Du behöver kanske inte den tjockaste kartongen och kan kanske byta ut frigoliten mot papper.

Det ligger naturligtvis även ett stort ansvar på konsumenterna att tänka hållbart, och flera e-handlare har problem med kunder som satt i system att skicka tillbaka produkter. Bubbleroom, modehandlaren som ska till börsen, är ett av de företag som testar nya knep för att minska returerna.

Under förra året började de att stoppa de ”värsta” kunderna genom att ta bort vissa betalningslösningar för just dem, exempelvis möjligheten att kunna betala på faktura senare, vilket gjorde att de inte längre kunde beställa hem varor och skicka tillbaka dem utan att först betala. Bubblerooms returgrad minskade med 4 procentenheter under pilotprojektet, vilket gav besparingar på runt 2-3 miljoner kronor, och fler handlare har börjat med liknande system.

Lösningar som gör det lättare att beställa rätt storlekar på kläder kan också minska returerna på sikt, liksom att företagen blir bättre på att beskriva sina produkter och informera om dess klimatpåverkan. Här lyfter Arne Andersson fram appar som låter kunderna mäta sina kroppar med hjälp av mobilen i syfte att få skräddarsydda mått för att lättare kunna hitta de rätta storlekarna.

– Om du köper en blus i storlek 36 på ett ställe och storlek 38 på ett annat ställe samlar apparna in den informationen, så varje gång du beställer vet du att det kommer att passa och att du behöver just den storleken från det stället.

