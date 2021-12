Maria Crofts: Då är det bra att löneväxla till pensionen

Fråga: Min arbetsgivare erbjuder mig att löneväxla. Alltså att spara en del av lönen till pensionen, och så skjuter min arbetsgivare till en summa. Är det bra och är det något särskilt jag ska tänka på?

Anna, 52.

Svar: Om du vill spara pengar till pensionen och din arbetsgivare erbjuder det kan löneväxling mycket väl vara bra. Men det beror på hur mycket du tjänar. Kortfattat kan man säga att du ska se till att du har kvar minst 45 865 kronor i månadslön efter avdraget för löneväxlingen. Beloppet gäller för 2021. Tjänar du mindre kan du förlora på att löneväxla.

Löneväxling betyder att du byter en del av bruttolönen, lönen före skatt, mot ett pensionssparade. Du måste alltså bestämma om du ska använda dina pengar nu eller senare. Eftersom du skjuter upp en del av din inkomst måste du betala inkomstskatt när pengarna tas ut.

Se till att det finns ett skriftligt avtal om löneväxling mellan dig och din arbetsgivare. Det är till exempel viktigt att du kan sluta löneväxla om du vill det och att det står i avtalet. Avtalet bör också reglera vilken lön, före eller efter växlingen, som lönetillägg och kommande löneökningar ska beräknas på. På större arbetsplatser finn ofta standardavtal för löneväxling.

Det kan alltså vara bra att löneväxla men det finns en del att tänka på innan man tar steget och det passar inte för alla. Här är några av de viktigaste sakerna att tänka på.

Pension och försäkringar. Den allmänna pensionen, som betalas ut av staten, beräknas på bruttolönen upp till ett tak. Sjunker bruttolönen under taket, till exempel på grund av löneväxling, blir den allmänna pensionen lägre. Dessutom kan andra ersättningar påverkas, både de lagstadgade och de avtalade. Som föräldrapenning och föräldralön, sjukpenning och sjuklön samt a-kassa.

Ser du till att lönen blir minst 45 875 kronor i månaden efter växlingen tjänar du in fullt i alla system. Tjänstepensionen brukar inte påverkas av löneväxling, du fortsätter ofta att tjäna in tjänstepension på den lön du hade före växlingen. Men just det här kan variera så du får ta reda på vad som gäller för dig.

Du måste däremot alltid räkna med att få mindre pengar om du löneväxlar och blir långvarigt sjuk. Det beror på att den kompletterande ersättningen, som du får genom kollaktivavtalet, blir lägre eftersom ersättningen beräknas på bruttolönen. Här gäller inga inkomstgränser utan ersättningen blir alltid lägre för alla.

Pengarna är låsta. Man kan tycka att det är bra eller dåligt men så är det. Du kan inte använda pengarna förrän du fyllt 55 år och då portioneras de ut månadsvis under minst 5 år. I ditt fall är det inte långt till 55-årsdagen men för den som är i 25-30-årsåldern är pengarna låsta i många år. För en del kan det vara en fördel att pengarna inte kan tas ut. För andra kan det ställa till med problem att ha sparpengar som inte kan användas om man hamnar i ekonomiska svårigheter.

Själva sparandet. När du avstår en del av din lön för att i stället spara den till pensionen sjunker din arbetsgivares kostnad genom att arbetsgivaravgifterna blir lägre. Arbetsgivarens besparing blir ungefär 6 procent eller cirka 60 kronor per sparad tusenlapp. I så fall växer en sparad tusenlapp till 1 060 kronor.

Det är vanligt att de anställda får arbetsgivarens besparing i samband med löneväxlingen. Men här måste du ta reda på vad som gäller på din arbetsplats. Tänk också på att du sparar oskattade pengar. Lite slarvigt kan man säga att du får spara ungefär dubbelt så mycket som om du sparat med skattade pengar. Det betyder att du kan få värdeökning på dubbla summan.