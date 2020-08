Maria Crofts: Oförsvarligt att det blir fel men liten påverkan för de anställda

Tjänstepensionen som arbetsgivaren betalar in är en mycket viktig del av den framtida pensionen. Den bygger på den allmänna pensionen som betalas ut av pensionsmyndigheten och stärker pensionärernas ekonomi.

Alla statligt anställda tjänar in tjänstepension, liksom anställda i kommuner och regioner. Det är också mycket vanligt med tjänstepension inom den privata sektorn. Därför är det är sannolikt att arbetsgivaren fortsätter att göra inbetalningar även om man byter jobb.

Det är också värt att hålla i minnet att pensionsavsättningarna oftast pågår under väldigt många år, inte sällan i 45 år. Den långa spartiden gör att mindre misstag under en kortare tid inte får så stor betydelse för de flesta.

Den här felräkningen antas ha gjorts för personer som varit graviditets- eller föräldralediga och felet ska bestå i att en del fått för hög pensionspremie inbetald. Det kan påverka prognosen för den framtida pensionen.

Varje vår får anställda med tjänstepension ett brev från det bolag som tar hand om pensionspengarna och ser till att pengarna hamnar där spararna valt att de ska placeras. För statligt anställda är det Statens Pensionsverk, SPV, som sköter detta

I brevet från SPV kan man se hur mycket pengar som betalats in under året och hur mycket pengarna man har fått i hop totalt under de år man varit anställd. Där brukar också finnas en prognos för hur mycket pension pengarna räcker till.

Blir inbetalningarna mycket högre än de ska vara kan prognosen påverkas och visa att man ska få ett högre belopp. När felet upptäcks och en del av pensionsinbetalningen tas tillbaka kan pensionsprognosen också påverkas genom att pensionsbeloppet blir lägre.

Frågan är hur många statligt anställda som kommer att uppmärksamma felräkningen. Den allmänna trenden är att pensionskuverten ägnas ett förstrött intresse om det öppnas över huvudtaget.

Intresset för pensionsprognosen brukar öka med tilltagande ålder. Just den här felräkningen ska ha drabbat personer som varit graviditets- och föräldralediga och de flesta av dem torde ha minst 20 - 25 år i arbetslivet framför sig.

Det är mycket värre om det blir fel i den pension som är under utbetalning. Får pensionären för lite pengar gäller det att upptäcka det för att få en retroaktiv utbetalning. Har det betalats ut för mycket pengar ska de ofta återbetalas och det kan bli kännbart för en pensionär med begränsad ekonomi.

Därför är det mycket bra att Finansinspektionen upptäckte felet i tid. Men för Statens Servicecenter är det minst sagt besvärande.

Statens Servicecenter är en myndighet under finansdepartementet som kom till för att hjälpa statens myndigheter med ekonomisk administration. För närvarande använder 160 myndigheter centrets tjänster och av dem antas det vara ett femtiotal som drabbats av felet.

Tanken med Statens servicecenter är att myndigheterna ska få avlastning med en del av administrationen. Myndigheterna betalar också en avgift för att använda tjänsterna.

Därför är det ett rejält bakslag för Statens servicecenter när de levererar fel uppgifter så att myndigheterna faktureras för höga belopp. En förutsättning för att man ska vara nöjd med en tjänst man betalar för är att den utförs på rätt sätt.

Just det här felet består i att det betalats in för mycket pensionspengar. Annars är det vanligaste att det saknas inbetalningar. Därför finns det all anledning för var och en att hålla koll på sina pensionspengar.

Det finns det all anledning att öppna kuverten från pensionsbolagen och ha lite koll. Även om det är många år kvar till pensionen.

Läs mer: Anställda på flera myndigheter kan ha fått felaktig pension