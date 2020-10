Maria Gunther: Satsar vi inget får vi inget veta

– Med utvecklingen av mer avancerad artificiell intelligens och precisa genverktyg har vi möjligheten att bygga en ny generation av hälsolösningar som kan bli tillgängliga för alla på planeten, sa Bill Gates när han föreläste för den amerikanska vetenskapsorganisationen American Association for the Advancement of Sciences, AAAS, i början av året.

Att som Knut och Alice Wallenbergs stiftelse satsa stort på datadriven livsvetenskap ligger alltså helt i linje med Microsoftgrundarens visioner om var den mest användbara, intressanta och nödvändiga forskningen finns.

Även om det kan vara svårt att veta vad det egentligen innebär. Livsvetenskap, artificiell intelligens, maskininlärning och big data, och även de olika möjliga tillämpningarna som biologisk mångfald, precisionsmedicin och smittspridning, är begrepp som är tillräckligt luddiga för att vi ska kunna fylla dem med nästan vilket innehåll som helst.

”Hur och när vet man om sådana här satsningar blir lyckade”, frågar en kollega. Och det beror ju på vilken måttstock man har, och vad man menar med lyckad. Är det antalet publicerade artiklar i tidskrifter med hög status? Hur ledande Sverige har blivit på området? Antalet ”forskare i världsklass” som har rekryterats? Eller om praktiskt användbara läkemedel, vaccin, skräddarsydda behandlingar eller tåliga och näringsrika grödor har utvecklats?

Vi kan ju aldrig med säkerhet veta vart forskning leder. Ibland är innovationer och genombrott som i grunden förändrar våra liv resultatet av långt, träget och målinriktat arbete. Ibland är det slump eller tur, kombinerat med genialitet, som när årets kemipristagare Emmanuelle Charpentier och Jennifer Doudna ville förstå hur en bakterie försvarssystem mot virus fungerar. Plötsligt insåg de hur det kunde användas praktiskt och världen fick den exakta gensax forskarna hade behövt i decennier.

Och ibland för forskningen bara rakt in i en återvändsgränd. Men även på vägen dit kan vi lära oss användbara saker.

Vi ska vara tacksamma för att alla som vill satsa stort på vetenskap. Satsar vi inget får vi inget veta. Det är det enda vi kan vara säkra på.