Maria Gunther: Vi ser inte vetenskapens största triumf

Jag har flyttat i vinter. I månader har jag packat lådor, packat upp lådor, skurat, dammat, burit, organiserat och misströstat om att någonsin komma i ordning. Och upptäckt att arbetet blir mycket lättare med en lagom spännande och engagerande men inte alltför krävande ljudbok i hörlurarna.

Av någon anledning blev det Agatha Christies samlade verk, som jag slukade i tidiga tonåren men inte har läst sedan dess. Så medan jag har ställt in böcker i bokstavsordning, rensat ut gamla pussel och leksaker och letat lämpliga platser för köksredskap och kristallglas har jag mentalt befunnit mig i en annan värld. En värld som inte längre existerar, med stora gods och tjänstefolk, enorma arv och hemliga testamenten (och dödsstraff för mördare). Och i ett fall till och med ett mordmotiv som inte heller finns längre.

I ”Spegeln sprack från kant till kant” (vill du inte ha upplösningen i boken avslöjad bör du sluta läsa nu) får filmstjärnan Marina Gregg plötsligt veta vem som smittade henne med röda hund elva år tidigare, när hon för enda gången i livet hade lyckats bli gravid. Hennes hängivna beundrare Heather Badcock berättar hur hon lämnade sjuksängen och sminkade över de röda utslagen bara för att få chansen att skaka hand med sin idol. Marina Greggs efterlängtade son föddes sedan gravt förståndshandikappad till följd av sjukdomen, och nu hämnas filmstjärnan genom att hälla en dödlig dos lugnande medicin i Heather Badcocks cocktail.

WHO uppskattar att vaccin räddade minst 10 miljoner människoliv bara mellan åren 2010 och 2015.

Bortsett från mordet har historien verklighetsbakgrund. År 1942 blev den amerikanska skådespelerskan Gene Tierney smittad med röda hund av ett fan och födde sedan en svårt handikappad dotter.

Det är lätt att glömma bort hur mycket vaccinen har förändrat vår tillvaro, men får jag välja är det mänsklighetens största vetenskapliga framgång.

Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att vaccin räddade minst 10 miljoner människoliv bara mellan åren 2010 och 2015. Utöver det kommer alla de miljontals personer som sluppit lidande och livslånga men av sjukdomar som diarré, lunginflammation, TBE, kikhosta och mässling. Smittkoppor, som dödade minst 300 miljoner människor och gjorde många fler döva, blinda och vanställda under historien, har vi helt lyckats utrota, och polio är nästa sjukdom på tur. Nu sprids den bara i två eller tre länder. HPV-vaccinet skyddar mot flera former av cancer. Män riskerar inte att bli sterila av påssjuka, och, till skillnad från Marina Gregg, slipper gravida kvinnor att drabbas av röda hund som skadar deras ofödda barn.

Men det är en framgång vi inte märker. Barnen som har fötts friska av vaccinerade mödrar syns inte. De är bara en del av statistiken, och statistik har svårt att beröra oss på djupet. En berättelse om en person som drabbas personligen är mycket lättare att ta till sig.

Det var den berättelsen jag fick från Agatha Christie: en påminnelse om världen före allmän vaccinering. Det var inte så länge sedan, men redan helt bortglömd. Nu hoppas jag att röda hund, mässling och polio för alltid förpassas till skönlitteraturen.

