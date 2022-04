Marianne Björklund: Det är inte bara hundmat som har fastnat i Shanghai

En vän i Peking berättar att hon skulle beställa hundmat importerad från USA, som hon brukar. Det var omöjligt. Hundmaten hon ville ha fanns visserligen i Shanghai. Men där är den fast på ett jättelikt lager som har stängt. Till slut fick hon tag på ett antal prov för hundmaten hon är ute efter. Men hon har redan börjat leta efter andra märken.

Händelsen är en detalj men säger något om hur den hårda lockdown som Shanghai genomgår påverkar ekonomin. Det är förstås inte bara hundmat som har fastnat i Shanghai. Staden är Kinas ekonomiska centrum. Här finns börsen, viktiga tillverkningsindustrier, en stor tjänstesektor och Kinas största hamn. Nu ligger mycket nere i 26-miljonersstaden. Många företag, som lagret med hundmat, har stängt.

Den som går in på Hennes & Mauritz kinesiska webbsida möts av ett meddelande om att företaget på grund av pandemikontroller inte kan leverera varor

Hamnen i Shanghai är visserligen fortsatt öppen. De som arbetar där är klassade som samhällsviktiga. Men rapporter kommer om containrar som börjar staplas på varandra. Tim Huxley, ordförande för Hongkongbaserade Mandarin Shipping som äger containrar, säger till Financial Times att allt ifrån elektroniska varor, möbler till hushållsapparater är fast någonstans i Shanghai. Antingen på fabriken eller på en lastbil som tagit sig ur Shanghai men inte släpps in dit den ska på grund av att den kommer just från just Shanghai som klassas som ett högriskområde av pandemiskäl.

Om det här pågår länge står ekonomin inför en negativ spiral. En del varor som inte kan levereras är vara insatsvaror som är nödvändig för produktion fabriker på andra håll i landet. Containrar som inte töms leder till att containrar som vill in får vänta. Allt saktar in.

Shanghais ekonomi står inte helt still. Många tillverkningsföretag har löst situationen genom att skapa ”slutna looper” liknande den loop som deltagarna i vinter-OS i Peking befann sig i, isolerade från omvärlden. Det innebär att de anställda aldrig lämnar arbetsplatsen. De övernattar där och umgås bara med varandra.

Men även om varorna rullar ut från fabriksbanden är det inte säkert att de kan lämna Shanghai, berättade europeiska handelskammarens vice ordförande i Kina Bettina Schoen-Behanzin, som är baserad i Shanghai, tidigare för DN. Anledningen är återigen bristen på lastbilar som kan transportera dem. Följden är brutna leveranskedjor som i förlängningen också påverkar handeln med utlandet. Kinas ekonomi är nära sammanflätad med den globala. Handeln med Europa och USA är intensiv. Nu riskerar den att störas.

En del lastbilschaufförer som reser mellan städer och provinser sover i sina fordon i dagar eller veckor. Ibland får de inte komma in dit de är på väg. Eller sätts de i karantän. Det försenar leveranser. Eller blir det ingen leverans alls.

Så är det till exempel för de i Kina som beställer något på nätet från svenska Hennes & Mauritz. Den som går in på bolagets kinesiska webbsida möts av ett meddelande om att företaget på grund av pandemikontroller inte kan leverera varor. Företaget säger att det kommer återuppta leveranser när lokala logistikregler tillåter det.

Danska Maersk varnade i slutet av mars för att Shanghais lockdown kommer att minska deras lastbilstjänster in och ut ur Shanghai med 30 procent. Sedan dess har situationen förändrats till det sämre. Då var planen att ena halvan av Shanghai skulle öppna när den andra stängde. Nu är hela staden i lockdown och ingen vet hur länge det kommer att pågå.

Till att börja med såg Shanghais lockdown ut att bli ett tillfälligt hack i kurvan. Nu är risken att det inte bara blir ett hack utan mer långvarig nedgång. Antalet smittade fortsätter att öka, trots de hårda åtgärderna och viruset har spridit sig till städer i närheten av Shanghai. Ju längre det pågår desto allvarligare kan effekterna bli.