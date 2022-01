Marianne Björklund: Kinas nolltolerans ett hot mot ekonomin

Kinas tillväxt på 8,1 procent förra året var något starkare än förväntat. Men det betyder inte att allt är frid och fröjd i den kinesiska ekonomin. På kort sikt är pandemin det största hotet. Omikron har letat sig in i Kina och sätter landets nolltolerans mot viruset på prov.

Det påverkar också ekonomin när människor tvingas isolera sig och företag måste avbryta produktionen. Konsumtionen blir inte så stor som annars, leveranskedjor bryts och flyg ställs in. Alla viktiga ingredienser i det ekonomiska kretsloppet.

För närvarande sitter minst 20 miljoner kineser mer eller mindre isolerade som en följd av de tuffa åtgärder som Kina med sin nolltolerans mot viruset sätter in efter att bara ett fåtal positiva fall. Folk som pendlar får ställa in sina resor, företag tvingas pausa produktionen och flyg ställs in, både inrikes och utrikes.

Och den strikta politiken kommer att intensifieras inför vinter-OS som invigs 4 februari och det kinesiska nyåret som infaller 1 februari. Särskilt efter att huvudstaden Peking har upptäckt sitt första fall i Omikron. Effekter i näringslivet syns redan. Till exempel meddelade Volkswagen och Toyota i förra veckan att de avbryter produktionen i 14-miljonersstaden Tianjin, efter ett utbrott där.

Effekten av nolltoleransen och krisen i fastighetsbranschen, som synliggjordes med Evergrandes ras, syns i förra årets utveckling. Året började starkt. Första kvartalet växte ekonomin på årsbasis med 18,3 procent, enligt landets statistikbyrå. Därefter ekonomin tappat i fart och fjärde kvartalet var tillväxttakten den långsammaste på ett och ett halvt år – 4 procent.

Sett i ett längre perspektiv är Kinas utmaning av annat slag. Det handlar om den demografiska bomb som såväl utomstående och inhemska bedömare varnat för i flera år. Det vill säga att andelen gamla i befolkningen blir allt större och att färre barn föds. Statistiken från måndagen visar regimens stora svårigheter att tackla problemet. Befolkningen ökade i rekordlåg takt 2021, med i stort sett obefintliga 0,034 procent. Det är en utveckling som riskerar leda till att Kina blir gammalt innan det blir rikt, menar en del bedömare. Hittills har regimens uppmaningar och åtgärder för att få kineserna att skaffa fler barn inte hörsammats. Höga boendekostnader och stor press på barnens utbildning gör att många anser att de varken har tid eller råd att skaffa fler barn.