Under ett års tid har USA:s storstäder tävlat om att locka till sig Amazons nya högkvarter. De lockade med skattelättnader, subventioner och löften om ny infrastruktur, i en process som påminde om globala tävlingar för att få anordna sommar-OS.

Till slut valde Amazon två av de mest välbärgade städerna i USA: Washington DC och New York. Här i New York väckte beskedet högljudda protester från lokalpolitiker och invånare. Högkvarteret skulle ha byggts i ett medelklassområde i Queens, där lokalbefolkningen oroade sig över att Amazons intåg skulle leda till chockhöjningar av boendekostnaderna.

I veckan kom så det överraskande beskedet att Amazon drar sig ur försöket att slå sig ned i New York. Det var inte alls populärt bland lokalbefolkningen i Queens att Amazon krävt skattelättnader på tre miljarder dollar, 28 miljarder kronor. Under demonstrationer utanför stadshuset protesterade tusentals mot att New Yorks invånare skulle subventionera ett av världens rikaste företag.

Men protesterna mot Amazon verkade i grund och botten inte handla om skattelättnader, utan om en gnagande känsla av att det välstånd som dessa företag skapar inte längre gynnar den breda medelklassen.

– Oron över ojämlikhet och gentrifiering har fått märkbara konsekvenser för näringslivet, säger Aaron Renn på konservativa Manhattan institute, till The Atlantic.

I ett New York där vänsterpopulismen snarare än högerpopulismen växer blev Amazon en perfekt politisk måltavla. Det är ett företag som är känt för att ställa så hårda krav på lagerarbetares produktivitet att de måste bära vuxenblöjor då de inte hinner gå på toaletten.

Det blev inte bättre av tabloidrubriker om att Amazons högsta chefer ville bygga helikopterplattor som skulle transportera dem från sina skyskrapor på Manhattan till kontoret i Queens, så att de slipper trängas på tunnelbanan. Amazon betedde sig som om det var för fint för New York. Det slutade med att företaget kördes ur stan.

Martin Gelin: Amazons Jeff Bezos anklagar skvallertidning för utpressning

Läs mer: Woody Allen stämmer Amazon på 68 miljoner dollar