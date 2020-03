Martin Gelin: Enligt finansminister Steven Mnuchin är den skyhöga arbetslösheten tillfällig

Arbetslösheten i USA har ökat dramatiskt under mars. Under förra veckan fick arbetsdepartementet i USA in 3,3 miljoner nya ansökningar från arbetslösa, den högsta siffran någonsin. Under finanskrisen 2008 kom det som mest in 665.000 nya ansökningar i veckan.

Förtvivlan är framför allt utbredd bland servicepersonal, restaurang- och butiksanställda. I New York har fyra av tio latinamerikaner, som är kraftigt överrepresenterade i stadens serviceyrken, förlorat jobbet den senaste månaden. Ytterligare 15 miljoner amerikaner kan förlora jobben under våren, enligt en studie från liberala Century Foundation i veckan.

Men Donald Trumps administration hävdar att de stimulansåtgärder som kongressen röstat igenom i veckan kommer att tämja krisen. Stimulanspaketet innehåller bland annat 600 dollar i veckan till arbetslösa, bidrag på 850 miljarder dollar till stora och små företag, samt ett skatteavdrag på 10.000 dollar för arbetsgivare som nyanställer. Ytterligare bidrag går till de som måste stanna hemma med barn efter att skolorna stängt, eller inte kan jobba av olika skäl knutna till epidemin. Dessutom får hela den amerikanska medelklassen 1.200 dollar per person, med bonus på 500 dollar för varje barn. Efter att lagförslaget röstades igenom i senaten i veckan gick börsen i USA kraftigt uppåt.

Enligt USA:s finansminister Steven Mnuchin är den skyhöga arbetslösheten därmed tillfällig. ”För att vara helt ärlig så tror jag inte att de här siffrorna är relevanta just nu. Uppenbart är det många som söker arbetslöshetsersättning nu men det positiva med det här lagförslaget är att presidenten kan skydd dessa människor”, sade Mnuchin till finanskanalen CNBC.

Ungefär en tredjedel av arbetslösa amerikaner kommer dock inte att omfattas av den nya arbetslöshetsersättningen. Demokraterna har riktat hård kritik mot Trumps administration för att tona ner allvaret i krisen.

”Mnuchin kanske inte tycker att de här siffrorna har betydelse, men för alla som kämpar för att betala räkningarna nu är det här en väldigt verklig kris. President Trump bär inte skulden för det här viruset, men han bär allt ansvar för den långsamma och illa samordnade responsen som förvärrat både hälsokrisen och den ekonomiska skadan. Åtminstone tre miljoner har redan förlorat jobben för att presidenten inte skötte sitt jobb”, sade förre vicepresidenten Joe Biden.

Donald Trump uttrycker i sin tur otålighet över att storstäder ska öppna sin affärsverksamhet igen, även om det innebär uppenbara hälsorisker.

”Vi förlorar tusentals varje år i influensen, men vi stänger inte ner hela landet för det. Vi förlorar ännu fler i trafikolyckor”, sade Trump i veckan.