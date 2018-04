Martin Gelin: Förvirrat förhör blir tillfällig räddning för Zuckerberg

De två dagarnas maratonförhör med Mark Zuckerberg i Washington har mestadels varit en framgång för Facebook. Börsvärdet har återhämtat sig efter raset de senaste veckorna. Zuckerbergs egen förmögenhet har i sin tur ökat med mer än 3 miljarder dollar de senaste dygnen. Överlag lyckades Facebook-grundaren undvika uppenbara snedsteg. En del av förklaringen är att många senatorer och kongressledamöter inte verkar förstå hur Facebook fungerar. Vid ett uppmärksammat tillfälle frågade en senator hur Facebook tjänar pengar, varpå Zuckerberg kort förklarade: “Annonser”.

I såväl tisdagens förhör i senaten som onsdagens fortsättning i representanthuset präglades frågeställningarna ofta av förvirring och okunnighet, eller av rent smicker. Vid flera tillfällen tycktes kongressen be Zuckerberg om råd och hjälp med att formulera nya lagförslag och regleringar av teknikindustrin.

Kongressledamoten Greg Walden, som ledde onsdagens förhör, har själv gett Facebook enorma skattelättnader när de byggde ett omfattande datacenter i hans valdistrikt i Oregon.

30 kongressledamöter äger aktier i Facebook och avsevärt fler har fått kampanjbidrag från Facebook. Mjuka och inställsamma frågor varvades ofta av frågor som byggde på felaktiga premisser. Flera demokrater frågade Zuckerberg varför han säljer användarnas persondata till annonsörer, vilket inte stämmer. Facebook tjänar i stället pengar på att erbjuda annonsörer specifikt riktade annonser, baserat på den persondata de samlat in, men annonsörerna får själva inte tillgång till denna persondata. Skandalen med kampanjföretaget Cambridge Analytica handlade just om att de använde sig av en otillåten metod för att samla in användardata via Facebook.

Flera republikaner slösade i sin tur bort tiden med osammanhängande haranger om att Facebook styrs av dunkla, vänsterkonspiratoriska idéer, med hänvisning till att företaget i enstaka fall plockat bort konservativt och högerextremt innehåll som brutit mot deras användarregler (de råkade även av misstag skapa en varning för en oförarglig video från en konservativ humorduo nyligen).

Den generella okunskapen om Facebooks tekniska detaljer gjorde det lätt för Zuckerberg att komma undan med vilseledande nonsens. Gång på gång upprepade han att “Vi håller på att bygga nya AI-verktyg som ska lösa detta”, en hänvisning till företagets stora satsningar på artificiell intelligens. Utan några specifika detaljer eller löften lyckades han därmed vifta bort frågor från kongressledamöterna, som inte tycktes ha några djupare kunskaper om vilka AI-verktyg Zuckerberg pratade om.

Något överraskande var onsdagens förhör i representanthusets energi- och handelskommitté aningen hårdare än tisdagens förhör i senaten. Bland de tuffaste frågorna kom från Anna Eshoo, som representerar ett distrikt som omfattar en stor del av Silicon Valleys teknikföretag i Kalifornien. Eshoo har själv fått 51.000 dollar i kampanjdonationer från Facebook-anställda, men det hindrade henne inte från att skälla ut Zuckerberg för att ha misslyckats med att förklara detaljerna kring företagets datainsamling “på ett språk som vanligt folk förstår”.

David McKinley från West Virginia visade i sin tur hur olagliga annonser för beroendeframkallande opioidbaserad medicin fanns tillgängliga på Facebook medan förhöret pågick och ställde Zuckerberg omedelbart till svars för detta. Han hade inget tillfredställande svar, utan tvingades återkomma till argumentet att de har ett team som bedömer vilka inlägg som ska censureras och att det oftast går på ett par dygn. En märkbart upprörd McKinley vägrade acceptera hans bortförklaringar:

– Men det här skadar verkligen människor, just nu!

Zuckerberg lovade då, än en gång, att de ska utveckla banbrytande artificiell intelligens för att lösa problemet. På sikt.

