December var den sämsta månaden för börserna i New York sedan 1931. På julafton rasade börserna i New York i det största tappet sedan finanskraschen 2008. Men under de senaste två dygnen har det skett en markant återhämtning. Onsdagens och torsdagens utveckling är den starkaste på New Yorks börser sedan 2015.

Bakom den här vilda instabiliteten på börserna ligger högre räntor, motsägelsefulla siffror över arbetsmarknaden och konsumtionen i USA, det politiska kaoset i Washington och en försvagad kinesisk ekonomi.

– Det är många som letar efter andra faktorer, något tekniskt som algoritmerna som styr handeln, men jag tror verkligen att det här drivs av grundläggande faktorer, som intäkter, ekonomin och räntorna, säger David Donabedian, en investerare i Atlanta, till New York Times.

Donald Trump har försökt skylla börsutvecklingen på centralbanken, som han kallat “det enda problemet vi har i vår ekonomi”. Enligt flera finansanalytiker har Trumps krig mot centralbanken bidragit till instabiliteten på börserna, då många blivit oroade att Trump planerar att avskeda centralbankschefen Jerome Powell. I onsdags gick Vita husets ekonomiska rådgivare Kevin Hassett ut med ett löfte om att Powell “sitter 100 procent säkert”, vilket sannolikt bidrog till återhämtningen. Vita huset säger även att finansministern Steven Mnuchin, som också fått hård kritik av Trump, sitter kvar nästa år.

Trump har varit rasande mot centralbankschefen Powell efter de höjda räntorna tidigare i december. Det blir fjärde gången som centralbanken höjer räntorna sedan Trump blev president, vilket presidenten kritiserat som “idiotiskt” och “alldeles för aggressivt“. Enligt Trump riskerar de högre räntorna att skapa sämre tillväxt och arbetsmarknad. Även demokrater och liberala ekonomer har kritiserat centralbankens räntehöjningar, som riskerar att slå emot vanliga lönearbetare.

Trump tycks ofta påstå att det är Powell som ensam fattat beslut om dessa räntehöjningar, men centralbankschefen bestämmer inte räntorna själv, utan det görs av en kommitté som utgörs av centralbankens styrelse och fem regionala chefer. Till skillnad från centralbankschefen så tillsätts eller avskedas de inte av presidenten.

Det kan också finnas andra orsaker till att Trump rasar mot räntehöjningarna. Enligt en analys av Bloomberg har Trumps företag lån på ungefär 340 miljoner dollar, drygt tre miljarder kronor, vilket innebär att varje räntehöjning kostar honom stora summor personligen. Centralbankens fyra räntehöjningar de senaste åren kan ha kostat Trumps företag omkring sju miljoner dollar om året.

