Martin Jönsson: Branschen skeptisk till Apples nya prenumerationsmodell

Den gångna veckan har Sverige och Norge varit i fokus för den globala mediebranschens diskussioner om digitala prenumerationer och framtidens affärsmodeller för dagstidningsbranschen. Organisationen International New Media Association, INMA, samlade nära 300 deltagare i en av de största konferenserna i ämnet hittills. Under två dagar besöktes redaktioner i länderna, från Aftenposten och Aftonbladet till Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, och under tre dagar diskuterades branschens utmaningar och åtgärder på ett seminarium.

Det finns flera skäl till varför just Skandinavien är så intressant för tidningsbranschen: här finns den högsta marknadspenetrationen och betalningsviljan i världen när det gäller digitala prenumerationer för nyheter. Här ligger också tidningsföretagen väldigt långt fram när det gäller att utveckla affärsmodellerna och verktygen för att driva in och behålla ett högt antal digitala kunder. En bidragande förklaring till det är att det också är marknader med högt användande av andra typer av strömningstjänster, för musik och film. I Sverige betalar 76 procent av alla internetanvändare för någon form av digitalt innehåll – och 13 procent har prenumerationer för både film, musik och journalistik.

I princip alla tidningsföretag världen. över har det senaste decenniet tappat stora annonsintäkter digitalt till globala jättar som Facebook och Google: bara i Sverige har dagstidningarna tappat ca 600 mkr om året de senaste åtta åren. Tillväxten av digitala prenumerationer, som tagit fart på allvar de senaste åren, har varit ett sätt att kompensera för detta – och något som givit ny framtidstro åt branschen. Annonsberoendet har ersatts av en affärsmodell där läsarintäkterna nu står för 60–70 procent av intäkterna för många av branschens största titlar.

Samtidigt har it-jättarna gjort flera försök att komma åt även den delen av affären. Både Google och Facebook har gjort experiment med prenumerationslösningar och Facebook har via format som Instant Articles och videotjänsten Watch försökt övertala medieföretagen att publicera sitt innehåll direkt hos dem, mot en provision av annonsintäkterna. Nästan alla medieföretag har dock avvisat de tjänsterna, som helt enkelt givit för lite intäkter.

Det företag som just nu är i fokus för prenumerations- och intäktsdelningsdiskussionen är dock Apple. Under flera år har Apple News varit en gratis aggregeringstjänst för nyheter, ungefär som Google News. Nu görs den om till en betald prenumerationstjänst, parallellt med en liknande satsning på tv- och videoinnehåll. Målet är att konkurrera med tjänster med exklusivt innehåll, som tidningsföretagens egna betaltjänster, men också Netflix, Hulu, HBO och – kanske framför allt – Amazon Prime, som haft en väldigt stark tillväxt.

Diskussionerna om vilka företag som ska delta med innehåll i Apples nya tjänster har varit intensiv de senaste månaderna. Apple News har blivit en allt viktigare trafikgenerator i takt med att Facebook blivit en allt mindre viktig källa för de stora mediesajterna - och den som inte går med i samarbetet riskerar att tappa många besökare. Samtidigt är Apples villkor stenhårda: de tar 50 procent av alla prenumerationsintäkter. Valet har därför blivit ett vågspel: gå med och få en chans till höge volym men lägre intäkt per kund, eller stå utanför och riskera att kunderna föredrar Apple-tjänsten framför en direktprenumeration på de olika tidningarna. Exakt samma svåra val har tv-bolagen ställts inför.

Hur det gått lär vi få veta på måndagskvällen, på Apples produkt- och tjänstepresentation. Det vi vet hittills är att affärstidningen Wall Street Journal och sajten Vox sagt ja, samt ett stort antal tidskrifter liksom troligen även CNN, medan New York Times, Washington Post och Netflix tackat nej.

New York Times vd Mark Thompson var mycket hård i sin kritik mot erbjudandet: ”Vi som bransch måste sluta förlita oss på tredjepartsplattformar för att nå ut med vårt innehåll. Det kommer bara att sluta med att de har all användardata, all relation med kunden och - eftersom de får den högsta lönsamheten – till slut blir de enda innehållsproducenterna. Jag varnar alla tidningar från att gå med i det här projektet”.

Hur bra tjänsterna blir får vi alltså en vink om i kväll. Hos många kunder finns en önskan om en bra samlingsplattform för nyhetsinnehåll, på samma sätt som Spotify är för musik. Men så länge det förblir en usel affär för innehållsleverantörerna lär det inte bli verklighet.