Martin Jönsson: Lätt att dela Juholts sorg, men svårare att lösa dagspressens kris

Svensk dagspress har de senaste 50 åren i princip gått igenom fem faser.

Den första rymde en äkta konkurrens, mellan en första- och andratidning, ofta med olika politisk färg, alltid med olika ägare. I den andra lanserades det statliga presstödet, för att hjälpa andratidningen – oftast s-märkt – att överleva. Fas tre innebar att den större tidningen köpte den mindre – för att spara genom hoppet om synergieffekter och för att få in presstödspengarna på intäktssidan.

Det är fas fyra vi befinner oss i nu, sedan några år. Då läggs andratidningen ned: stödet räcker inte för att täcka förlusterna och framtidsutsikterna är för mörka, med en åldrande läsekrets, svårigheter att klara av digitaliseringen och en annonsaffär som till stor del redan är förlorad. Det har drabbat tidningar som Dagbladet och Folket – och även en rad små lokaltidningar med fådagarsutgivning, från Laholms Tidning till Västmanlands nyheter.

Frågan är: när går vi in i fas fem, som innebär att även större förstatidningar läggs ner. Nästa år? Eller är vi egentligen redan där? Utan drygt 750 mkr i räddningsbidrag från skattebetalarna hade den gravt misskötta Göteborgs-Posten redan varit i konkurs – och om det inte funnits hugade köpare av akut krisdrabbade Mittmedia och Stampen tidigare i år hade vi säkert redan sett flera nedläggningar. Detta i en fortfarande stark högkonjunktur.

Att Östra Småland, med bas i Kalmar, och Nyheterna, som är lokaleditionen för Oskarshamn, nu läggs ner är inte särskilt överraskande. Det kom plötsligt, till och med chockartat för medarbetarna, men siffrorna har talat sitt tydliga varningsspråk. Östran hade 14 fast anställda journalister, fick drygt 13 miljoner i statligt presstöd och gick ändå med fyra miljoner i förlust 2018. I en urstark högkonjunktur.

Ägaren Gota Media får nu en del kritik, inte minst av Östrans förre chefredaktör Jan G Andersson, som kallar det för ”mord”, meddelst långsam strypning. Lokaltidningskollegan Sydöstrans ledarsida säger att Gota ”släcker lyset” och att de bär hela ansvaret: de lovade vid övertagandet 2011 att tidningen skulle ges ut i minst tio år, men ger nu upp i förtid. Rösterna från socialdemokratin är över huvud taget hårda, vilket är en aning historielöst, med tanke på att tidningens största kris uppstod i samband med S-märkta A-pressens konkurs och att Socialdemokraterna, som tog över ägarskapet, aldrig lyckades bygga upp en stabil verksamhet på egen hand.

Att livsluften för en lokaltidning som Östran avtar handlar dock mer om strukturell kvävning än om medvetet eller passivt agerande från ägarhåll. Gota är förvisso en försiktig och konservativ tidningsägare, men också en av de mest förnuftiga och framgångsrika det senaste decenniet. De har inte förköpt sig, inte tokhöjt priserna, inte offrat det lokala innehållet. Men de ser det ofrånkomliga: den här lokala ekvationen kommer aldrig att gå ihop. När Gota köpte Östra Småland 2011 låg upplagan på runt 13.000 exemplar, nu är den siffran nere på runt 6.000 – och prognosen är oerhört dyster. Då är det tryggare att ta avvecklingskostnaderna nu, hur mycket det än smärtar.

En av få S-märkta kommentatorer som inte kritiserar de nuvarande ägarna är tidningens tidigare chefredaktör Lars Engqvist. Han skyller i stället på ”bristen på en genomtänkt mediepolitik”. Engqvist räknar med fler nedläggningar de kommande åren och konstaterar att ”den mediepolitik som har skötts under årtiondena har inte tagit sikte på de nya utmaningarna”.

I det har han naturligtvis rätt, även om det 1) är en skuld som faller på partier av samtliga färger och 2) det knappast hade räckt för att vända dagstidningskrisen.

Frågan är då: hur ser en proaktiv och möjlig mediepolitik, som verkligen kan värna den lokala, livsviktiga journalistiken ut? Den är kopplad till en annan fråga, som mer handlar om orsaken till varför lokaltidningarnas kris blivit så djup: hur globala jättar som Facebook och Google tagit över både annonsmarknad och positionen som plattform för lokal diskussion.

Några som fördjupat sig i den frågan, bortom de lättfångade kraven på avreglering av teknikjättarna, är Rasmus Kleis Nielsen, Robert Corwa och Madeleine de Cock Buning, som under måndagen släppte en rapport för Reuters Institute For the Study of Journalism med den relevanta rubriken ”Vad kan göras?” (What can be done? Digital Media Policy Options for Europe (and beyond)).

Deras rapport är obligatorisk läsning för alla som nu tar till brösttoner i debatten om hur allvarligt det är att en lokaltidning där. Det ÄR allvarligt, men det är också en del av en svårgreppbar helhet på global nivå. I Reuters-rapporten sammanfattas det utmärkt: det handlar om bristen på pressfrihet, om bristen på finansiering och bristen på framtidshopp.

Rapportskribenterna pekar inte ut några enkla lösningar, eftersom det inte finns några. Men pengar måste vara en del av lösningen. Inte nödvändigtvis i form av en utbyggnad av existerande statliga stöd – det presstödssystem som finns i Sverige har redan havererat, trots att det nyligen gjordes om – utan också i form av finansiella lättnader för medieföretag och övergångssatsningar för att skynda på den digitala transformationen och nya finansiella krav på teknikjättarna.

Det viktigaste är dock att alla, såväl politiker som medborgare, tar till sig av Håkan Juholts sista ledartext: det är faktiskt samhällen som dör när redaktioner stänger ned. I varje fall skyndar det på processen. Det är dags att sluta blunda för det.

