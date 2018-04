Martin Jönsson: Om Amazon lyckas med distributionen är det en revolution på riktigt

Hur rädd ska man vara för en bred Amazonsatsning i Sverige, om det nu blir en sådan? Inte särskilt. Snarare finns det goda skäl att välkomna en ökad konkurrens, även om det kommer från en aktör med enorma muskler.

Inte minst finns det nog många konsumenter som skulle uppskatta om Amazon kunde driva fram en verklig förändring på den svenska marknaden för paketdistribution, så att det faktiskt går att få paket hemlevererade. Den som i dag handlar genom Amazon i Storbritannien får ju själv hämta ut sina paket på ett uthämtningsställe – och om man, mot bättre vetande, väljer expressleverans hamnar man oftast i ett träsk av misslyckade leveransförsök via de distributionspartners bolaget anlitat.

Bilden av Amazon har dock varit väldigt negativ i Sverige, i synnerhet via de högljudda protesterna från bokbranschen. Om de verkligen planerar en satsning på Sverige, i form av en svenskspråkig sajt, en svensktalande Alexa och en egen svensk distribution, kommer de att behöva lägga ganska mycket kraft på PR-insatserna.

I sin utmärkta bok ”The Everything Store: Jeff Bezos and the Age of Amazon” skildrar journalisten Brad Stone pedagogiskt varför det är rimligt att både vara imponerad och förskräckt av den AI-drivna gigant Bezos byggt upp. Ett av kapitlen heter ”Missionary or mercenary?” Frälsning eller invasion? Det finns korn av sanning i båda bilderna, men det är lika dumt som meningslöst att bara hävda ena åsikten.

Viktigare är det då att kunna se vilken sorts företag Amazon faktiskt är. Till att börja med är det inte den fysiska distributionen av varor som är kärnan, utan de digitala produkterna, algoritmerna och kunddatan. Amazon är mer likt Facebook och Google än H&M, Elgiganten och Akademibokhandeln – och det är på den digitala arenan de utkämpar sina viktigaste marknadskrig.

Så har det faktiskt varit ända sedan bolaget lanserades, även om debatten om dem mest handlat om de bruna paketen. I sin bok ”What's the Future?” skriver nätentreprenören och debattören Tim O'Reilly om hur Bezos skickligt och skrupelfritt byggt bilden av Amazon som en revolution inom detaljhandeln.

Det är tack vare den bilden som halva detaljhandeln tycks drabbas av konvulsioner bara på tanken av en Amazonlansering på svensk mark.

Själv vill jag bara att de paket jag beställer ska komma hem i brevlådan, i tid. Om Bezos lyckas med det är det en revolution på riktigt.