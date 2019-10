Martin Jönsson: Strömningsjättarnas priskrig lär slå mot konsumenter

Förra helgen blev en av nyckelmatcherna när det gäller avgörandet av årets herrallsvenska i fotboll, den där Östersund tog emot Hammarby, försenad med nära en halvtimme. Förklaringen: tv-teamet från C More satt på ett plan som omdirigerats till Umeå. Då fick spelarna och publiken vänta i kylan: tv-sändningen av matcherna är en så stor affär att det måste gå före. De som prenumererar på C Mores dyraste paket, där alla matcher ingår, betalar 349 kronor i månaden för det – och de som bara vill se just den här matchen hade betalat ett ”matchpris” på 249 kronor. Då får fansen på plats frysa tills tv-teamet kan börja jobba.

Just strategin med att ta mycket betalt för olika innehålls- och kanalpaket, baserat på exklusiva rättigheter, har varit central på den svenska tv-marknaden, inte minst för Bonnier Broadcasting/C More. Därför är det som nu sker på den globala strömningstjänstmarknaden så intressant.

I korthet handlar det om tre saker: nya aktörer, bisarrt uppskruvade kostnader för populära rättigheter och – vilket är det som kommer att att skaka om marknaden mest – ett priskrig gentemot kunderna. Strategin bakom är ganska uppenbar: att växa och nå långsiktig lönsamhet genom volym. Om det lyckas kommer det att leda till en marknad dominerad av några globala jättar som lättare kan räkna hem skalfördelarna.

Den största nya aktören som drivit på denna nya marknadsoffensiv är Disney, som nästa fredag lanserar sin nya strömningstjänst DisneyX. Chefen Bob Iger har kallat det bolagets viktigaste lansering någonsin. Målet är satt högt: inom fem år ska bolaget ha 90 miljoner prenumeranter globalt. Som av en slump råkar det vara exakt samma mål som AT&T-ägda Warner satt för sin nya ”superstreamingtjänst” HBO Max, som lanseras globalt i maj 2020.

Deras huvudkonkurrenter är förstås Netflix, Apple och Amazon – och många andra, bland dem nischaktörer och nationella aktörer, tänker vara med och försöka ta sin del av marknaden. Men det kommer att vara en brutal kamp, där framför allt rättighetskostnaderna skenar. Den som höjde på ögonen åt prislappen när Netflix satsade 600 miljoner kronor på produktionen av första säsongen av ”House of Cards” 2013 kan i dag konstatera att det var rena fyndpriset, jämfört med hur Netflix nyligen betalade fem miljarder för de globala rättigheterna till ”Seinfeld” eller hur HBO Max hostat upp samma summa för ”South Park”.

Det som framför allt gör konkurrenterna nervösa med Disneys sena entré på den här marknaden är inte bara deras finansiella muskler och hur de kan göra affären till en del av deras totala varumärkesbygge, utan också hur aggressivt de prissätter tjänsten. Baspriset på en månadsprenumeration är 6.99 dollar, vilket är halva priset jämfört med Netflix mest populära paket, men de erbjuder också upp till ett års gratis prenumeration om man har ”rätt” mobiloperatör i det här fallet Verizon). De enda som lägger sig ännu billigare är Apple, med nya tjänsten Apple+, men där är utbudet också mer begränsat, trots uppmärksammade lanseringar som nya ”The Morning Show” med Jennifer Aniston och Reese Witherspoon.

Vad innebär detta för konsumenterna? På sikt sannolikt en stor omritning av kartan. Mer populärt tv-innehåll blir ”inlåst” hos några få globala jättar – och hushållen kommer att behöva göra hårdare prioriteringar kring vad man lägger sin ”mediebudget” på. Vi har under ett antal år sett en utveckling där kostnaderna för medietjänster ökat, vilket till stor del varit drivit av strömningstjänster, operatörskostnader och molntjänster, men enligt den senaste rapporten från Institutet för reklam- och mediestatistik, IRM, har de faktiskt minskat. De totala medieutgifterna för ett genomsnittligt hushåll i Sverige var 2019 knappt 20.000 kr, vilket är en nedgång med 4 procent sedan 2017.

Så: Kommer Allison Kirby och Telia, som nya ägare av CMore, kunna fortsätta att ta 349 kr/månad för herrallsvenskan i fotboll i denna nya konkurrens? Kanske, om de blir bättre på sina flygbokningar. Men det kommer att vara en utveckling som lär hålla Kirby sömnlös rätt många nätter.

Fakta. Priskrig på strömningstjänsterna. Prisexempel på den amerikanska strömningsmarknaden (månadsabonnemang, USD) Apple TV+ 4.99 Hulu 5.99 Disney+ 6.99 Amazon 8.99 Netflix 12.99 HBO Max 14.99 (lansering 2020) YouTube Premum 15.99 Visa mer

