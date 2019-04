Martin Jönsson: Vi är bara i början av den globala övervakningsekonomin

Det finns inget privatliv. Det är dött.

Professorn Amy Webb, erkänd som en av världens främsta framtidsforskare och föreläsare om hur teknologiutvecklingen påverkar människan och samhället, vet som vanligt hur hon ska fånga sin publiks intresse, när hon gästar konferensen SXSW i Austin.

Men det tar henne inte lång tid att visa att hon har rätt – och att de som är oroliga över hur mycket it-jättarna vet om oss kommer att få betydligt mer att oroa sig över i framtiden.

Vi är nämligen bara i början på det som många kritiker kallar för ”övervakningsekonomin”: tiden då många företags affärsmodell helt bygger på förmågan att samla in och använda data om publiken. Trots att debatten om den personliga integriteten varit intensiv i flera år, efter först Edward Snowdens avslöjanden om hur amerikanska NSA systematiskt avlyssnar mobildata och sedan Chris Wylies vittnesmål om hur Facebook lät Cambridge Analytica och andra använda persondata för riktade kampanjer under den amerikanska valrörelsen, har polletten inte riktigt trillat ner hos den stora allmänheten om hur systematiskt och utbrett utnyttjandet av person- och positioneringsdata är.

Möjligen kan man vända på perspektivet: jo, vi har förstått vad vi riskerar – men gör bedömningen att tjänsterna vi använder i vardagen, från sökmotorer till karttjänster, ändå är så värdefulla att vi struntar i det. Vi förfasar oss lite åt Facebook och Googles närgångenhet, men låter ”platsinfo” och andra till synes oskyldiga funktioner vara installerat i alla våra appar och reflekterar inte över vad det innebär.

Dagens Nyheters avslöjande om hur hundratusentals svenskar får sina rörelsemönster kartlagda av appar – och hur informationen bjuds ut till försäljning är en nyttig påminnelse om hur övervakningsmarknaden ständigt växer. I boken ”The Age of Surveillance Capitalism” beskriver Harvard-professorn Shoshana Zuboff övervakningsekonomin som en raffinerad illusion: ”Vi tror att de tjänster vi använder är gratis. Men företagen bakom ser snarare oss som fria källor för de råvaror de lever på: informationen om oss. De kallar oss användare, men i själva verket är det de som använder oss.”

Men, som Amy Webb och många andra pedagogiskt visar, det är bara början. De starkaste trenderna inom det här området just nu handlar om igenkänning utan att vi själva behöver uppge några uppgifter, inte bara om hur vi rör oss utan om vilka vi är. Det handlar om igenkänning via röst, via rörelsemönster och via gester – till exempel använder kinesiska bilmärket Byton ansikte, röst och rörelser som kommandon, i stället för bilnycklar och instrumentpaneler. Naturlig följdfråga: vad kan man mer göra med den informationen?

Andra exempel handlar om kommunikation som sker utan att vi är medvetna om det, via sensorer i våra prylar och kläder. Eller om tjänster som läser av vårt känsloläge – som Amazons Alexa utifrån hur du låter på rösten – och anpassar bemötandet efter det.

Nästa steg är dock det riktigt stora: det handlar om emotionell AI (artificiell intelligens) och biometriska avtryck. Affärskedjan Walmart har redan väckt uppmärksamhet när de gjort experiment med sensorer i kundvagnarnas handtag som ska läsa av kundernas ”stressläge”: enligt dem för att kunna förvarnas om en kund är på väg att få hjärtinfarkt, men också naturligtvis sätt att bättre kunna avläsa kundernas känsloläge.

Efter frågan ”Vem äger uppgiften om var du är?”, som man rimligen bör ställa sig efter dagens DN-avslöjande, kommer därför rimligen frågan ”Vem äger dina känslor och ditt DNA?”.

Många vill vara med i den budgivningen och det är inte säkert att du som konsument har något att säga till om i den processen.