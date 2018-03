Martin Jönsson: Zuckerberg är inte ett smack trovärdig i sin historiebeskrivning

Efter fyra dagars tystnad: varför tog Facebookgrundaren Mark Zuckerberg till slut till orda?

– Han var tvungen. Under den period då det stormat kring bolaget, men varken han eller Facebooks operativa chef Sheryl Sandberg yttrat ett enda ord om skandalen, har det rests krav på att han ska komma till såväl EU som den amerikanska kongressen och förklara hur Facebook kunde missköta datasäkerheten så grovt och göra det möjligt för ett externt bolag att använda 50 miljoner amerikanska väljares personliga uppgifter för att försöka påverka valutgången. I USA är detta en skandal med tyngsta möjliga politiska pregnans, i Europa en skandal med kopplingar till den kommande dataskyddslagstiftningen, GDPR – och i hela världen, bland Facebooks två miljarder användare, är det en enorm förtroendefråga. För investerare på världens börser har det dessutom blivit en akut huvudvärk, när bolagets börsvärde störtdykt. Kampanjer som #deletefacebook har också vunnit stor spridning, inte minst när What's App-grundaren Brian Acton anslöt sig till den - och det har varit tydligt att trots att redan 2017 var ett "annus horribilis" för Facebook, så är detta sju resor värre och en existentiell kris som på allvar kan hota bolagets position på världsmarknaden.

Varför dröjde svaret så länge – och hur bra är det?

– Det dröjde därför att Zuckerberg inte följer normala mediala spelregler. Han låter sig nästan aldrig intervjuas, han publicerar sig helst bara på den egna plattformen – och helst bara i lägen där han inte är pressad. Kriser möter han med tystnad utåt, men febril aktivitet, internt kallat "lockdown" inåt. Men det funkade inte den här gången: nu måste han gå ut i en defensiv position, vilket han uppenbart vantrivs med. Hans svar är ett försök till panikräddning och han försöker hantera det genom att ge skenet av att vara proaktiv: han skriver i sitt inlägg att Facebook känt till vad som hänt med användardatan i flera år, men att man trott att Cambridge Analytica raderat uppgifterna. Han lyfter också fram ett antal skyddsåtgärder som Facebook infört under de här åren. Det är dock ett extremt ihåligt försvar: Facebook och Zuckerberg har i så fall haft många tillfällen att kommunicera detta tidigare. De borde också ha agerat kraftfullt redan i fredags, när informationen började dyka upp om de avslöjandena The Guardian, The Observer, the New York Times och Channel 4 hade på gång. Men det är symptomatiskt för Facebook och Zuckerberg: glöm inte att han viftade bort alla anklagelser om påverkan via spridning av "fake news" i det amerikanska valet som en "galen idé" och att bolaget bara medgivit ryska påverkansaktioner via plattformen när de blivit fullständigt överbevisade. Så i korthet: Zuckerberg är inte ett smack trovärdig i sin historiebeskrivning. Och Sheryl Sandberg tillför ingenting när hon också bryter tystnaden: hon upprepar i princip bara vad Zuckerberg säger.

Han skriver att ambitionen nu är att vinna tillbaka användarnas (och investerarnas) förtroende. Kommer det att lyckas?

– Det återstår verkligen att se. De åtgärder han presenterar för hur appdata ska delas och användas ser på papperet bra ut: utgångspunkten ska vara att ganska lite information ska delas till externa aktörer och dessutom ska information till appar man inte använt på tre månader raderas. Det är i grunden bra. Men: Facebooks grundläggande affärsidé är fortfarande att sälja detaljerad målgruppsdata till annonsörer - och man har en historia av att sälja sig till precis vilken djävul som helst, så länge man får betalt. Därför går det inte att värdera vad bolaget säger. Bara vad de gör. Så krisen är inte över på något sätt: Facebook är fortfarande en tjänst som många användare har goda skäl att vilja radera.

Läs mer: Så ser du vad Facebook vet om dig