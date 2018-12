För någon vecka sedan gjorde tidningen The Guardian en elegant summering av Facebooks krisartade 2018, med en ständig ström av skandaler, stämningshot, personalavhopp, krav på reglering och börsras i miljardklassen. Det gjordes i form av en travesti på de småtöntiga jubileumsfilmer Facebook återkommande paketerar för sina användare: Your year in Review. Filmen summerade, på klockrent Facebookmanér, grundaren Mark Zuckerbergs år. "Vilket år det varit!"" Du fick nya vänner!" (Bild på Cambridge Analytica-visselblåsaren Christopher Wylie) "Den 10 april var en stor dag!" (bild från kongressförhöret med en pressad Zuckerberg). Och så vidare. Väldigt roligt och träffsäkert, om ett år som onekligen varit det värsta i bolagets historia. Trots hård konkurrens från både 2017 och 2016.

När Mark Zuckerberg själv summerar 2018, vilket han gjorde i sitt traditionella nyhetsbrev på plattformen i går, var tonen dock en annan. Mer än något annat andades brevet stolthet.

Han skriver om hur han föresatt sig att det här skulle bli året då han tog sig de viktigaste utmaningar bolaget stod inför: försöken att styra och påverka allmänna val, den utbredda förekomsten av hat och desinformation och den bristande kontrollen av integritetskänslig persondata från användarna. Och han är oerhört nöjd med vad som gjorts. "Vi är ett helt annat bolag än för något år sedan. Vi har fundamentalt ändrat vårt dna", skriver han. Visserligen med tillägget att de inte är helt färdiga - ”det här är en process som sträcker sig över flera år” - men det går inte att få något annat intryck av brevet än att han tycker att de kommit väldigt långt i sina ansträngningar och att de därmed kan se läget an med stor tillförsikt.

Vi är dock några som vill komma med invändningar på den punkten. Ganska många. Onekligen. Direkt när Zuckerberg publicerade sitt inlägg kom också många skarpa reaktioner – och en del rena hånskratt inför den överdrivet positiva bilden han försöker ge av företaget

Skribenten Xeni Jardin på sajten BoingBoing kallade Zuckerberg för ”världsfrånvänd” efter inlägget. På sajten TechCrunch skrev Zack Whittaker att Zuckerbergs inlägg var ”totalt tondövt” och helt ”saknar empati inför all den skada Facebook orsakat”. Tidigare, inte minst under 2017, ägnade ju Zuckerberg stor kraft på att åka runt och be om ursäkt för bolagets misslyckanden. Men nu finns inte ett enda ”sorry” i texten: bara en massa ”stolt” och ”fokus”.

Det stora problemet med Facebook, vilket Zuckerbergs text helt bortser från, är ju att det inte handlar om isolerade skandaler och problem, utan om att det hela tiden avslöjas nya – och att krisinsikten, om den ens finns, alltid är reaktiv, aldrig proaktiv.

När det gäller hanteringen av användardata avslöjade New York Times nyligen hur bolaget systematiskt givit partners en gräddfil till känslig användarinformation, inklusive personliga meddelanden. Att det hela tiden är grävande journalister och visselblåsare som avslöjar den här sortens agerande är talande: Facebook har aldrig själv lyckats skriva en vitbok över sin smutsiga historia, eller släppa in externa granskare, utan kommenterar bara – i bästa fall – det som avslöjats av andra. Så var det i början av skandalen med ryska påverkanskampanjer inför USA-valet och så var det med Cambridge Analytica-skandalen. I den senare var Facebooks första reaktion att hota tidningarna som publicera avslöjandena med att stämma dem. Det var i våras. På liknande sätt var det med uppgifterna under hösten om hur Facebook hade anlitat en pr-byrå för att i hemlighet smutskasta kritiker och konkurrenter. Så den där dna-förändringen som Zuckerberg skriver om har varken varit särskilt genomgripande eller medvillig.

På samma sätt har det konsekvent varit när det gäller bolagets motvilja att ta tag i problemen med hat, hot och uppmaningar till våld. Det tydligaste och grövsta exemplet är förstås i Myanmar, där FN slagit fast att Facebook spelade en avgörande roll när det gällde att piska upp stämningarna mot rohingyer och bli ett centralt instrument i det folkmord som växte fram. Sedan bolagets säkerhetschef Alex Stamos lämnade i augusti har inte ens en ersättare tillsatts. Och även om bolaget anlitar alltfler moderatorer och skärper till AI-verktygen för att identifiera hatiska inlägg lyckas de aldrig hinna ikapp flodvågen av hatiskt och hotfullt innehåll.

På det tredje stora området, med desinformation och påverkanskampanjer, är läget exakt detsamma, Ja, Facebook har vidtagit åtgärder – senast i form av små informationsbubblor med länkar till Wikipedia som förklarar vad det är för sajt ett inlägg länkar till – men sett till problemens omfattning framstår det bara som kosmetika. Satsningen på samarbete med utomstående faktagranskare har under hösten fått svidande kritik av många av de sajter som deltagit i samarbetet, för att Facebook inte tagit frågan på allvar.

När DN i höstas granskade hur populistiska Facebooksidor och grupper under valåret med hjälp av Sverigedemokraterna lyckats utnyttja plattformens algoritm för att få stort genomslag för innehåll som ofta hade invandringsfientliga och antisemitiska inslag viftades detta helt bort av bolagets svenska och nordiska talespersoner.

På samma sätt har det varit varje gång vi försökt få bolaget att förklara varför de exempelvis tillåter anonyma grupper och sidor som driver kampanj i en valrörelse. Vid ett seminarium om desinformation och valpåverkan arrangerad av danska UD och nyhetsbrevet Måndag morgon i Köpenhamn i november frågade jag Martin Ruby, policychef för Facebook i Norden/Benelux, hur han såg på att ett högerextremt parti som Alternativ för Sverige, som knappt fick några röster i valet, lyckades bli tredje största parti mätt i engagemang på Facebook. ”De andra partierna borde varit bättre”, var hans enda svar. När jag frågade varför plattformen tillåter anonyma kampanjgrupper och sidor, trots att det underlättar styrd aktivism och påverkan, hade han inget svar alls. Istället förde han fram samma mantra som Zuckerberg nu skriver i sitt brev: Vi har gjort mycket, vi är på rätt väg, och det ser bra ut.

”Here's to a great new year to come”, avslutar Mark Zuckerberg sitt inlägg. Tja, om han tyckte att 2018 var ett bra år så är ju kraven på det kommande året inte direkt högt ställda. Att resten av världen ser på saken på ett helt annat sätt tycks inte bekymra Facebooks grundare.

Eller som skribenten Jack Morse på tekniksajten Mashable syrligt skriver: ”Om man ser fram mot ett bra 2019 och inte råkar heta Mark Zuckerberg innebär det helt enkelt ett år med mindre Facebook i våra liv. Se där, något att se fram emot.”

