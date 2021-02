Matbuden som alla ser men ingen känner

Så menar cykelbuden att de pressas

Kontrakten är korta, ofta en eller tre månader i taget. De förnyas efter hand, delvis baserat på prestation.

Prestationen mäts främst på antal leveranser i timmen. Om maten är försenad på en restaurang eller om budet måste cykla fyra kilometer för att hämta en leverans påverkas prestationen negativt, trots att det inte är något de själva kan påverka.

Foodora delar även ut så kallade ”strikes” till buden. Det är en markering som kan utdelas om till exempel en kund har klagat eller om buden missat ett arbetspass. En strike påverkar möjligheten till ett nytt kontrakt.

Cykelbuden klockas intensivt. Att hämta maten på restaurangen och att leverera i kundens trappuppgång ska ta tre minuter.

Buden har 90 sekunder på sig att tacka ja till en leverans – annars ska de bli uppringda, och om de inte svarar sätts de på 30 minuters obetald rast. Flera bud säger dock att Foodora inte ringer upp, utan att de sätts på rast utan att de får reda på det.

De som cyklar står själva för de främsta arbetsredskapen: cykeln och mobilen. Om de blir stulna eller går sönder under ett arbetspass utgår ingen ersättning.

Buden har kontrakt på 10 timmar per vecka, som ofta fördelas över tre dagar. Vanligtvis jobbar de tre timmar under lunch eller middagstid. Utöver en grundlön på 70 kronor i timmen får de ytterligare 20 kronor per leverans. De förväntas hinna med minst tre leveranser per timme, vilket ger en snittlön på 130 kronor i timmen.

Källa: Uppgifterna bygger på samtal och uppgifter från anställda.