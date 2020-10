Mathistorikern: Havrelivsmedel trendiga redan för 100 år sedan

I en artikel i The New York Times från 2018 beskrivs en ny trend på New Yorks kaffebarer. ”Baristorna är begeistrade över dess krämiga men ändå neutrala smak, att den skummar bra och över de ekologiska fördelarna”, står det i artikeln.

Det är svensk havremjölk som beskrivs. Vid sidan av kokosmjölk, mandelmjölk och andra hälsoalternativ går det numera att få sitt kaffe med en dryck gjord på svenskt havre i den amerikanska metropolen.

En havreprodukt som trendigt val för moderna storstadsbor. Låter det underligt? Faktum är att det påminner mycket om havregrynets framgång vid förra sekelskiftet.

Innan dess var sädeslaget föda för hästar. På 1700- och 1800-talet var Sverige en storproducent av havre, som var en betydande exportvara. Från de regniga trakterna i Dalsland, Västergötland och Värmland, där spannmålet växer som bäst, fraktades kornen via den så kallade havrebanan till hamnen i Göteborg – och vidare till Storbritannien och kontinenten.

– Havret var bränsle för de europeiska taxidroskorna på 1800-talet. Från hamnarna i Västsverige skickades det till alla snabbt växande storstäder, där det blev foder till hästarna som drog den tidens taxifordon, säger Richard Tellström, etnolog och måltidsforskare.

Havreodlingen i Sverige blev allmänt utbredd under 1700-talet och nådde sin höjdpunkt under slutet av 1800-talet, då havre utgjorde omkring 50 procent av spannmålsproduktionen. Foto: Alamy

Sädeslaget användes en del i de svenska köken och var grunden i bland annat havretunnbröd, men det var generellt inte särskilt populärt. Det beror på att kornen är svårtillagade. Havrets stora skal, kliet, gör att den tar lång tid att tillreda. Till exempel skulle det ta flera timmar att göra gröt på obehandlat havre.

Men runt förra sekelskiftet utvecklades livsmedelsindustrin snabbt, och på flera håll i världen kom man på nya sätt att förädla och tillaga mat i större skala. 1894 upptäckte bröderna Kellogg i USA att om man plattar till majs och värmebehandlar den så får man ätbara flingor, vilket gav upphov till cornflakes.

Denna behandling visade sig även fungera på havre. Om kärnorna ångbehandlas, plattas till och rostas blir de ätbara gryn. Flera olika sorters produkter med grynen togs fram, som havrekakor, havremust, havrekex och havregrynsgröt.

– Det var först när livsmedelsindustrin utvecklade den processen som havret tog ett ordentligt kliv in i svensk matkultur, säger Richard Tellström.

Havregryn är rekorderlig, ordentlig mat. Skurkar äter inte havregrynsgröt. Arbetare äter havregrynsgröt. Den har fått en liknande stämpel som mjölken i Sverige.

Detta skedde samtidigt som reklambranschen blomstrade, och varorna marknadsfördes till medvetna och stressade stadsbor. I dagstidningarna annonserades livsmedelsföretagen för sin nya, lättillagade hälsoprodukt.

”Det är dock långt ifrån alla som veta, att föda, beredd av AXA Havregryn och AXA Havremjöl i själva verket förmår att att underrätta underverk, i fråga om hälsans bevarande och arbetskraftens underhåll.”, står det i en reklamannons i DN 5 september 1912.

– Havreprodukterna såldes i förpackningar, inte i lösvikt, och på förpackningarna var det bilder på framgångsrika och moderna personer. Köpte du dem var du en nyttig framtidsmänniska. Ungefär på samma sätt som havreprodukter marknadsförs i dag, säger Richard Tellström.

Mandelmjölk, mellanmjölk, sojamjölk och havremjölk. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Havre har flera näringsfördelar jämfört med andra spannmål. Bland annat innehåller det protein, fett och höga halter betaglukaner, ett kostfiber som sänker blodsockernivån och bidrar till att minska kolesterolhalten i blodet. Den höga fiberhalten gör också att man känner sig mätt länge.

– Att bli mätt är väldigt viktigt i svensk matkultur. När man lanserade det ”nyfranska köket” på 1980-talet, med små köttbitar och fint skurna grönsaker, tyckte folk på restaurang att ”det var visserligen gott, men man blev inte mätt”.

Under 1900-talet blev gröten alltmer populär och på 1970-talet var det Sveriges fjärde mest populära kvällsmål. Men användningsområdena utvecklades aldrig riktigt för grynen, och de har hittills inte letat sig in i någon mer avancerad matlagning, enligt Richard Tellström.

– Havregryn är rekorderlig, ordentlig mat. Skurkar äter inte havregrynsgröt. Arbetare äter havregrynsgröt. Den har fått en liknande stämpel som mjölken i Sverige.

Återigen ökar mängden havre som odlas i Sverige. Men huruvida havredrycken kommer att bli en stapelvara som havregrynen och mjölken återstår att se. Richard Tellström tror att de närmaste åren blir avgörande. Antingen så befäster drycken sin roll som kaffetillbehör och blir en självklar del i kylskåpen, eller så blir den en kortlivad modeprodukt – som 1980-talets havreschampo.

– Frågan är vad som händer om vegotrenden dör ut, vilket det finns risk för. Då kommer företagen behöva hitta på nya varianter för att klamra sig fast vid marknaden. Ett tydligt sådant tecken är när det kommer sorter med smaker som mango och chili.

Fakta. Från djurfoder till trenddryck 1800-tal. Före 1900-talet var havre främst foder för djur och i synnerhet hästar. Sverige var en viktig exportör av spannmålet, som fraktades till Storbritannien och kontinenten. 1900-tal. Vid förra sekelskiftet utvecklades en process för att tillverka havregryn, som är mycket lättare att tillaga än obehandlade havrekärnor. Grynen kunde ätas som de var och användas i gröt. 1910-tal. Den nya produkten marknadsfördes som ett trendigt hälsoalternativ för medvetna stadsbor. I reklamannonser sades grynen ”underrätta underverk” för hälsan och kroppen. 1970-tal. Med åren har havregryn blivit en vanlig stapelvara i svenska kök, och havregrynsgröt var landets fjärde mest populära kvällsmål 1970. Men grynen användes sällan i avancerad matlagning. 2010-tal. Havredrycken, som togs fram på 1990-talet, har blivit alltmer populär och exporteras numera från Sverige till flera länder i världen. Mellan 2019 och 2020 ökade marken för havreodling med 25 procent i Sverige. Visa mer

