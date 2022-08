Matkedjan Lidl kan växa när svenskarna får nya köpbeteenden

Trots pandemi och ökade livsmedelspriser går det bra för Lidl. Verksamhetsåret 2020/2021 ökade matkedjan sin omsättning med 12,8 procent, högre än branschsnittet på 7 procent.

– Redan före inflationsperioden så hade vi en väldigt stark tillväxt och fler och fler kunder hittade till oss. Sen är vi fortfarande en relativt liten spelare, säger Johan Augustsson.

Han vill inte dela med sig av några siffror men säger att det har skett en kundtillströmning under pandemin, men också under den senaste tidens prisökningar.

– Som utmanare i en bransch med kunder som styrs av ”gamla vanor” finns det möjligheter att ta mark när vanorna bryts. Det finns olika anledningar för folk att se över sina behov, hur man lever och hur man handlar. Det ger oss möjligheten att få in nya kunder och det har vi varit skickliga på att utnyttja den senaste tiden.

Marknadsandelar Totalt hade kedjeföretagen en försäljning på 288,8 miljarder kronor. Källa: Dagligvarukartan 2021.

Enligt branschorganisationen Dagligvaruleverantörernas förbund 2021 hade Lidl 5,3 procent av marknadsandelarna. Ica, Axfood och Coop hade tillsammans nästan 90 procent. Balansen mellan att vara små i Sverige och stora i Europa är inte alltid lätt att hantera.

– Vår självbild i Sverige är att vi är en utmanare på en marknad som domineras av några få. Vi arbetar för att balansera nyttan av vår internationella storlek med lokal närvaro. Det är en av våra styrkor, men samtidigt en ständig utmaning.

Johan Augustsson säger att man ibland får prioritera det som är bra för Lidl som helhet, före det som är bra för Lidl Sverige.

– Men primärt är vi ett svenskt bolag på den svenska marknaden, för våra kunder. För de bryr sig inte om vi finns i Frankrike eller Italien, de jämför ju oss med Ica eller Willys, säger han.

Trots att Lidl kan dra fördelar av förändrade vanor innebär även prisökningarna utmaningar. Som en lågpriskedja har man en press på sig att hela tiden ha låga priser.

– Vårt existensberättigande är ju att leverera bättre kvalitet för samma pengar eller samma kvalitet för mindre pengar. Det handlar dels om inköpspriser men också att ha koll på marknaden. Sen ska vi ju helst tjäna pengar, men det gör vi inte i Sverige just nu.

Johan Augustsson utanför en av Lidls butiker i Barkarby, norr om Stockholm. Foto: Pi Frisk

Johan Augustsson berättar att man fram till för tre år gjorde en vinst. Men de senaste åren har man i stället satsat på en tillväxtperiod med nytt centrallager, huvudkontor och många nya butiker.

– Eftersom vi ser en så stor potential i Sverige bestämde vi i samråd med ägarna att göra så. Vi har gått med ungefär 100 miljoner i förlust per år för att nu kunna växla upp igen.

För två år sedan öppnade man 14 nya butiker och nådde milstolpen 200 butiker. Målet är att fortsätta etablera nya butiker.

– 14 butiker var extremt även för oss. Förra året öppnades bara en ny. Vi vill ligga där emellan och öppna fem till åtta nya butiker varje år. Men det går i vågor och kräver lång planering, säger han.

Det är viktigt för Lidl att ha en bra relation till sina leverantörer som den senaste tiden har satts under hårdare press i och med inflationen. Tidigare har förhandlingarna skett mer sällan och priserna har gällt över längre tid.

– Det går inte längre. Då skulle bönder och leverantör i slutändan gå under och vår ambition är att vi ska ha en långsiktig relation. Priset är såklart en viktig beståndsdel i förhandlingarna, men kanske inte den enda viktiga.

Just nu har Lidl 203 butiker i Sverige. Johan Augustsson berättar att man kommer fortsätta satsa och öppna nya butiker. Foto: Pi Frisk

Ungefär 40 procent av inköpen görs från huvudkontoret i Barkarby norr om Stockholm. Alla varor går via något av centrallagren i Halmstad, Örebro eller Rosersberg. Sedan får varje butik en leverans om dagen. Systemet gör att sortimentet blir enhetligt över hela landet.

– Vi har ett sortiment för Sverige som täcker 99 procent av butikerna. Sedan finns det regionala undantag, till exempel måste vi ha kokkaffe i Norrland men det är ingen idé att sälja i Skåne.

Han menar att den strukturen visserligen gör lokalanpassningar svårare, men att det ger mindre leverantörer möjligheten att växa. Under pandemin skrev flera mindre producenter ett upprop i Expressen där man vädjade till dagligvarukedjorna att köpa svenskproducerade varor.

– Då tog vi in ett åttiotal produkter från omkring 50 leverantörer. Även en liten leverantör kan finnas i 203 butiker över hela landet. Några av de vi tog in då, bland annat ett företag som producerar tonic, har vi sedan kunnat exportera via vårt nätverk till andra länder.

En stor del av produkterna Lidl säljer är egna märkesvaror, EMV. Men det syns inte på samma sätt som hos deras konkurrenter.

– Vi ligger på ungefär 80 procent egna varor, medan branschen generellt ligger tvärtom. Vi har valt en annan väg där varorna inte är döpta till Lidl utan har egna varumärken i olika kategorier.

”Även en liten leverantör kan finnas i 203 butiker över hela landet”, säger Sverigechefen Johan Augustsson. Foto: Pi Frisk

Nästa år har det gått 20 år sedan Lidl etablerade sig i Sverige. Mycket har hänt och Johan Augustsson har varit med från starten. Efter att ha jobbat sex månader i en tysk Lidlbutik blev han försäljningschef i Sverige.

– Sedan dess har vi blivit mycket bättre på att anpassa oss på den svenska marknaden. Vi har också fått ett större handlingsutrymme och fått möjligheten att visa vad vi går för. Inte bara hos våra kunder utan även hos leverantörer och producenter. I början kunde leverantörer vara lite skeptiska för att jobba med oss.

Han säger att man är nöjda med utvecklingen, men är samtidigt tydlig med att man inte ska stå kvar där man är nu.

– Det finns otroligt mycket potential kvar i Sverige. Är 5 eller 6 procent i marknadsandelar mycket eller lite? Det betyder de facto att 95 procent av kunderna handlar någon annanstans. Så marknaden är enorm och vi vill fortsätta växa.

