Maträddar-app vinnare på inflationen

Maträddar-appen Too Good To Go kom till Sverige för tre år sedan och har i dag haft över en miljon användare. Under perioden 21–22 mars genomförde företaget en undersökning där 66 procent av de svenska medborgare som svarade (drygt 1000 personer) anger att de kan tänka sig att köpa mat som närmar sig bäst-före-datum för att kommer ner i pris.

– I Sverige förlitar vi oss historiskt väldigt mycket på ett bäst-före-datum, säger appens Sverigechef Sofia Edblom.

– Men det finns ju väldigt många matvaror som har en hög kvalitet långt efter bäst-före-datumet.

Sofia Edblom menar att det är väldigt viktigt att förvara maten rätt så att hållbarheten förlängs. Foto: Too Good To Go

I undersökningen fick de också fram att vi nu, under matinflationen, är mer medvetna om den mat vi slänger.

– Det är en majoritet som svarar att de är mer medvetna, säger Edblom.

På det viset tycker de på Too Good To Go att matinflationen bidrar med något bra.

– Det kanske är lite kontroversiellt, men det går ju också åt väldigt mycket resurser att skapa den mat som vi har på bordet.

Går dessa resultat hand i hand med er försäljning?

– Ja, i kombination med att vi växer på den svenska marknaden, har vi absolut sett en högre tillväxttakt, svarar Sverigechefen.

– Årets första kvartal räddade vi mer än tre gånger så mycket än vad vi gjorde under samma period förra året.

Sofia Edbloms tips för att hålla nere matsvinnet – Använd dina sinnen. Lukta, titta och smaka. Lite inte blint på datumet som står på förpackningen. – Var kreativ. Omarbeta mat och använd upp du har det i kylskåpet. – Välj matvaror med kort datum i butiken om du ska använda det samma dag. Om du ska använda grädden samma dag, varför inte ta en som går ut tidigare då? – Sänk temperaturen i kylen och förvara mycket i frysen. Frysen är fantastisk, väldigt många matvaror fungerar bra att frysa. Visa mer Visa mindre

I vintras började 20 Coop-butiker i Västerbotten, Västernorrland och Jämtland, via appen, erbjuda köp av rabatterade matkassar packade med varor som närmar sig bäst-före-datum, är utsorterade eller ligger som överskott.

– Jag skulle säga att responsen varit nästan 100 procent positiv. Det var fullbokat första dagen och sedan har det fortsatt så, säger Frida Kempe, stormarknadschef på Coop i Härnösand.

Att sälja matöverskottet till en billigare peng är en ”win-win” situation menar hon.

– Det är viktigt för oss att slänga så lite som möjligt, så alla vägar man kan hitta där är vi jätteglada för.

Många av företagen som levererar via appen börjar själva allt mer sälja ut ”svinn-varor” med rödmärkta prislappar i sina butiker, däribland Stora Coop Härnösand.

– Avdelningsansvariga gör en bedömning vart varan ska gå och beroende på hur mycket vi har så gör vi både och.

Det här väljer dock inte Sofia Edblom, från Too Good To Go, att se negativt på.

– Vi tycker det är jättebra att man ser till att så mycket mat som möjligt räddas, säger hon.

Tror du att appen kommer fortsätta gå bra när priserna sjunker igen?

– Sverige är en av 17 marknader där vi finns och där har man vuxit starkt även under år när vi inte haft matinflation. Tio procent av växthusgaserna går att härröra till matsvinnet och det här är en av de mest konkreta åtgärderna man kan göra.

– Jag tror absolut att det finns ett fortsatt väldigt stort intresse att rädda mat även om inte matinflationen finns som en drivkraft.