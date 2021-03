Max-vd:n vill begränsa matbudens vinster: De kostar mycket pengar

På cykel, moped, i bil och till och med i tunnelbanan syns matbuden kånka runt med sina matlådor på ryggen. Sommar som vinter. Deras verksamhet har varit en viktig del i många restaurangers verksamhet under pandemiåret 2020.

Statistiska centralbyråns restaurangindex som publicerades förra veckan visar att hotellrestauranger är den kategori i restaurangbranschen som tagit allra mest stryk under pandemin. Värdet av försäljningen har nära på halverats jämfört med 2019.

Trafiknära restauranger, pubar och barer har också förlorat stora delar av försäljningen, medan snabbmatsrestaurangerna inte tappat mer än 1,3 procent av värdet på den sammanlagda försäljningen inom kategorin.

Det har till stor del att göra med deras förmåga att anpassa verksamheten snabbt, menar Richard Bergfors, vd på hamburgerkedjan Max. De ställde tidigt om och flyttade ut självbetjäningsautomater utomhus, byggde ut uteserveringar och började leverera maten ut till parkeringen.

– Jag skulle gissa att vi är en av de som det gått bättre för, men inte bättre än vanligt. Vi har trots allt tappat en halv miljard i omsättning, men relativt sett har det gått bra för oss, säger Richard Bergfors.

En annan viktig faktor har varit matleveransföretagen. Inte minst nu med de nya restriktionerna. Av det som säljs efter 20.30, då restaurangerna måste stänga serveringarna (take away är fortfarande tillåtet), går en stor del via matleveransföretagen.

– De spelar en jättestor och viktig roll för hela restaurangbranschen, säger Richard Bergfors, som också ser problem:

– Samtidigt ska man tänka på att det kostar mycket pengar. De tar en rätt stor del av både vår och andras marginal, och då blir det inte jättelönsamt för oss tyvärr, säger han.

Att restaurangerna tidigt kunde ställa om och till exempel flytta ut självbetjäningsautomater utomhus tror vd:n har hjälpt för att kunderna ska våga komma trots pandemin. Foto: Jonas Lindkvist

När det pratats om digitalisering, hemarbete eller den så kallade butiksdöden under 2020 har det hela tiden talats om att pandemikrisen skyndat på redan befintliga trender, snarare än att nya mönster uppstått. Detsamma gäller hemleveranstrenden.

– Vi hade dem alla innan också. Det har gått från noll och ingenting för fem år sedan, till en ganska hyfsad del av vår totala affär, till att under det senaste året vara en betydande del, säger Richard Bergfors.

De har kommit för att stanna. Men långsiktigt måste kostnadsfördelningen mellan kund, restaurang och leverantör ses över och regleras, tycker Bergfors.

– Kunden betalar inte vad det egentligen kostar att köra fram maten i dag utan mycket läggs över på restaurangerna och leverantörerna tar en stor del av vinsten hur man än vänder och vrider på det, säger han.

Exakt hur mycket sämre marginalen är på mat som levereras via en tredjepart är kan han inte svara på. Det varierar bland annat beroende på hur beställningen ser ut, var maten ska levereras och vem som levererar. Men grovt uppskattat säger han att det handlar om 25–30 procent av omsättningen.

– I princip kan det vara noll i marginal för oss på vissa grejer som körs ut, säger Richard Bergfors och pekar på hur det ser ut i USA, där trenden började långt innan den kom till Sverige.

Richard Bergfors efterlyser en lösning där kostnaden för hemleverans delas jämnare mellan kund, restaurang och hemleveransbolaget. Foto: Jonas Lindkvist

Där har man i vissa delstater och städer satt ett tak på hur mycket ersättning leveransföretagen får ta ut. Det är visserligen ett tillfälligt upplägg för att stötta restaurangerna under pandemin, men Bergfors tror det kommer bli kvar och efterfrågar något liknande här också.

– Det måste till i Sverige och Europa också inom något år, för just nu är det inte hållbart för alla parter. Annars kan de sätta vilket pris som helst och restaurangen är helt beroende av dem.

Kan ni inte köra ut maten själva då?

– Det är inget vi utesluter om det skulle visa sig att det blir en bättre totalaffär, bättre kvalitet och mer lönsamt. Det är inte det vi är experter på men det är sådana frågeställningar vi har att tänka på nu.

Max använder sig i dag av alla de välkända leverantörerna. Foodora, Uber eats, Wolt och Bolt. Flera av dem har kritiserats för bristande arbetsförhållanden och frågan om kollektivavtal har blivit het i den relativt unga branschen.

Har inte ni restauranger också ett ansvar i frågan om budens arbetsförhållande?

– Vi för kontinuerligt dialog med företagen och det har skett en rad förbättringar mot hur det såg ut för ett par år sedan, bland annat med Foodora som har tecknat kollektivavtal nu, säger Richard Bergfors.

Är det tänkbart att ni framöver ställer krav om till exempel kollektivavtal hos leveransföretagen?

– Det är ingenting jag utesluter. Jag ser ju att vi och andra måste fortsätta ställa krav och ha en dialog för att det ska bli bättre. Samtidigt måste nog även kunden vara beredd att betala mer om det ska gå.

Frågan om matbudens arbetsförhållanden har varit het på senare tid. Nyligen tecknade företaget Foodora och Transportarbetareförbundet ett kollektivavtal för buden. Foto: Magnus Hallgren

Socialt ansvarstagande har enligt Richard Bergfors alltid varit viktigt i företaget. Ända sedan pappan Curt Bergfors – numera huvudägare och arbetande styrelseordförande – som tonåring startade grillen i Gällivare har målet varit att växa framgångsrikt och att göra bra saker.

Man drar undan benen på en hel bransch utan att egentligen kompensera i någon större utsträckning, och det är väldigt tråkigt. Speciellt eftersom vi är instegsjobbet för otroligt många ungdomar och folk som står långt från arbetsmarknaden, säger Richard Bergfors.

Inte minst på arbetsmarknaden har det varit viktigt för Richard Bergfors och brodern Christoffer, som är vice vd, att försöka hjälpa de som har en svagare ställning.

– Det är något vi matats med sedan vi var jättesmå så det har blivit en naturlig del i våra värderingar och vad vi tror på. Det är en fin gåva från pappa och mamma som vi gladeligen tar med oss.

Hur känns det då när du tittar på hur arbetsmarknaden ser ut i dag, efter ett år med pandemin?

– Jag tror vi har ett jättejobb framöver som kommer ta lång lång tid. Ju längre pandemin pågår desto värre blir det så klart. Ur den aspekten känns det inte särskilt muntert.

Långtidsarbetslösheten är just nu högre än den någonsin varit i Sverige. 180.000 personer hade förra veckan varit utan jobb i över ett år, och ytterligare runt 100.000 har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen i mellan sex och tolv månader och är därmed på väg att bli långtidsarbetslösa.

Richard Bergfors, vd på Max Burgers AB, har jobbat i familjeföretaget sedan tioårsåldern. Foto: Jonas Lindkvist

– Jag är jättebekymrad, och jag tror tyvärr inte vi sett det värsta. Det är toppen av ett isberg åtminstone i vår bransch men säkert i andra också. Vi står inför en lavin av konkurser, säger Richard Bergfors.

Han har i flera intervjuer den senaste tiden ifrågasatt regeringens och Folkhälsomyndighetens åtgärder för att minska smittspridningen, som han menar träffar fel.

Senast var i slutet av februari efter att Folkhälsomyndigheten gick ut med att restauranger ska stänga klockan 20.30 och att de som har in- och utgång mot en galleria inte får ta emot mer än en person per sällskap.

– Man drar undan benen på en hel bransch utan att egentligen kompensera i någon större utsträckning, och det är väldigt tråkigt. Speciellt eftersom vi är instegsjobbet för otroligt många ungdomar och folk som står långt från arbetsmarknaden, säger Bergfors.

Max har trots allt klarat pandemin relativt bra och kommer redovisa en vinst på omkring 300 miljoner kronor helåret 2020, enligt vd:n. Ett tapp på omkring 200 miljoner kronor jämfört med resultatet 2019.

Det är ett stort och kännbart tapp för vd:n som är van vid att ständigt vässa resultatet för varje år. Men det går ingen nöd på hamburgerkedjan. Det är främst för kollegernas skull han höjt rösten i frågan om restriktionerna.

Vi justerar bemanningen kontinuerligt och ju mer vi tappar desto mer får vi justera. Men sannolikt kommer vi inte gå ut med några stora varsel eller så utan det får vi hantera med naturliga avgångar, inte nyanställa eller förlänga provanställningar och så.

– Jag är uppväxt i den här branschen, har jobbat i den hela mitt liv. Jag är rädd att vi vaknar upp till ett mycket tråkigare Sverige efter allt detta.

Men om expertmyndigheten ser att det är i er bransch åtgärderna är nödvändiga, är det inte er plikt att rätta er efter det då?

– Det finns vad jag sett inga sådana data som visar att det är här smittspridningen sker. Det är marginellt det som kommer från besöksnäringen, säger Richard Bergfors och fortsätter:

– Det känns mer som det är någon typ av signalvärde de är ute efter, att man använder oss som ett sätt att signalera till samhället att det är allvarligt.

”Jag tror vi står inför en lavin av konkurser i den här branschen”, säger Richard Bergfors. Foto: Jonas Lindkvist

Vad skulle man ha gjort annorlunda då menar du?

– Det är inte jag personen att svara på. Jag försöker inte vara någon hobbyepidemiolog, men jag kan bara konstatera att inte ens myndigheterna själva visar på att det är restaurangbranschen som är problemet.

Tidigare under våren rapporterade Dagens Industri att Max-vd:n flaggade för personalminskningar. Det är fortfarande inte uteslutet, säger Bergfors nu, men det kommer i så fall att ske kontrollerat och relativt odramatiskt.

– Vi justerar bemanningen kontinuerligt och ju mer vi tappar desto mer får vi justera. Men sannolikt kommer vi inte gå ut med några stora varsel eller så utan det får vi hantera med naturliga avgångar, inte nyanställa eller förlänga provanställningar och så, säger Richard Bergfors och tillägger:

– Men allt beror på hur länge detta pågår. Ju längre det blir desto större blir konsekvenserna, säger Richard Bergfors.

Richard Bergfors. Richard Bergfors, född 1975 i Luleå, är son till grundaren Curt Bergfors och bror till vice vd:n Christoffer Bergfors. Han har varit vd för Max Burgers AB sedan 2002, men har jobbat för familjeföretaget sedan tioårsåldern. Visa mer

Fakta. Max. Max-grundaren Curt Bergfors öppnade tillsammans med dåvarande sambon Britta Fredriksson den första restaurang i Gällivare 1968, då under namnet X-grillen. I dag har kedjan 136 restauranger i Sverige och ett trettiotal utomlands. Bland annat i Skandinavien, Polen och Egyptien. Enligt marknadsinformationsföretaget Delfi hade Max år 2019 drygt 30 procent av den svenska marknaden. De främsta konkurrenterna är Burger King och McDonald’s som hade 15,2 respektive 49,4 procent av marknadsandelarna 2019. Curt Bergfors är fortfarande aktiv i bolaget som huvudägare och styrelseordförande. Högst i ledningen sitter bröderna Richard Bergfors (vd) och Christoffer Bergfors (vice vd). Källor: Max, Delfi. Visa mer

Läs även: Matbuden som alla ser men ingen känner

Läs även: Foodora tecknar kollektivavtal