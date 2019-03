Jättefestivalen SXSW är en kaotisk och kreativ blandning från samtal om digital hälsa till det sedvanliga myllret av robotar, drönare och 3D-skrivare som tillverkar svindyr sushi. Det är en del politik om hållbarhet, en del påkostade mixed reality-upplevelser för att marknadsföra Games of Thrones. Allt inramat av en flod av elskotrar som får fotgängarna att fly för sina liv.

Ur ett medieperspektiv var det fem ämnen som dominerade – alla välbekanta, men med en del nya ingångar:

1. Reglering av IT-jättarna

Nej, det handlar inte bara om politisk retorik, även om den var ovanligt högljudd i Austin, utan om konkreta lagförslag om såväl rätten till personliga data som konkurrensfrämjande åtgärder - men också om hårdare tillämpning av monopollagstiftningen. EU:s kommissionär i konkurrensfrågor Margrethe Vestager lyftes fram som en förebild för hur man angriper IT-jättarnas marknadsdominans. Samt ett högaktuellt rättsfall, som undersöker vilken rättslig grund externa bolag att ha tillgång till användardata vi Facebook.

Margrethe Vestager EU:s kommissionär i konkurrensfrågor. Foto: Chris Maluszynski

Kalifornien, där rättsfallet pågår, har redan infört sin version, om än mildare, av Europas dataskyddslag GDPR. Nu väntar också ett antal utfrågningar från konkurrensmyndigheten FTC, som bland annat ska handla om dominansen på e-handelsmarknaden, från Amazons sida.

Ett konkret exempel på hur bolagen kan regleras presenterades i onsdags i en rapport från en brittisk konkurrenspanel, tillsatt av regeringen. Dess utredare, Jason Furman, vill inte bryta upp bolag som Amazon, Google och Facebook, men väl ge dem en särskild status som strategiska aktörer, och bland annat ställa krav på hur de hanterar användardata.

Regleringarna kommer alltså, hur IT-jättarna än värjer sig. Även om de fortfarande visar hög lönsamhet är det också uppenbart att den tilltagande debatten fått effekt: en ny undersökning från Edison Research som släpptes i veckan visade till exempel att Facebook på två år tappat 15 miljoner användare enbart i USA.

2. Smartare lyssning

I flera år har röststyrning och smarta högtalare varit ett av huvudämnena på SXSW, i takt med att allt fler skaffat sig Alexa, Google Home eller andra högtalare. Enligt Edison Research-rapporten är det nu 23 % av amerikanerna som har tillgång till en smart högtalare i hemmet – och frågan om röststyrt sök och vad det får för effekter, inte minst för risken för manipulation och falska nyheter, var fortsatt livlig.

Däremot råder det inte längre samma entusiasm om vad de röststyrda tjänsterna och assistenterna medför för nytta för användaren. Som framtidsforskaren Rohit Bhargava, som ligger bakom bokserien Non Obvious Trends, uttryckte saken: ”Vi är nu ganska säkra på att konsumenterna verkligen inte vill prata med sin brödrost eller mikrovågsugn”.

Meredith Broussard, professor i datajournalistik vid New York Unversity och författare till boken ”Artificial Unintelligence”, betonade också problemet med att språkfunktionerna i de smarta högtalarna i sig fungerar diskriminerande.

– De bygger på språket i Oxford/Cambridge eller Wall Street Journal. De klarar inte dialekter eller andra språkbakgrunder. De är en spegling av elitens språk.

Men om febern kring smarta högtalare avtagit stiger den desto mer kring podcaster och olika smarta tjänster för lyssning.

Besökare på festivalen SXSW provar solglasögon med högtalare i. Foto: Chris Maluszynski

Nura blev en av konferens innovationsvinnare för sina ”självlärande” hörlurar, som anpassar sig till varje individs lyssningsförmåga. Ett annat företag som tog plats i rampljuset var hörlurs- och högtalartillverkaren Bose, som lanserat Bose Frames: solglasögon med inbyggda högtalare, även för så kallat spatialt ljud, som ger en starkare rumsupplevelse.

3. TV i nya format

TV då? Jo, ryktet om det traditionella tv-mediets död är överdrivet. Bland annat presenterade New York Times sin nya tv-satsning The Weekly, ett program som ska rida på framgångarna för podden The Daily, men som inte har något direkt gemensamt. Det handlar om en påkostad dokumentärsatsning, uppbackad av tv-tjänsterna Hulu och FX, med premiär till sommaren.

En betydligt större satsning gör företaget Quibi, som startats av förre Disney- och Dreamworkschefen Jeffrey Katzenberg och förre Ebay-vd:n Meg Whitman.

Quibi står för ”quick bites” och är en miljardsatsning som Katzenberg/Whitman gör tillsammans med stora delar av filmbranschen, med målet att producera videoinnehåll av högsta film- och tv-kvalitet i avsnitt som är upp till fem-sex minuter långa. Målet är att utnyttja all den tid som mediekonsumenterna lägger i mobiltelefonen, i första hand på Youtube, Snapchat och Stories.

Jeffrey Katzenberg, grundare av företaget Quibi, med besökare på festivalen SXSW. Foto: Suzanne Cordeiro/AFP

– Den tiden kommer bara att öka och då ökar också behovet av ett bättre innehåll. Men det kommer aldrig att gå att distribuera på Youtube, med de begränsade annonsintäktsmöjligheter som finns där. Det behövs en ny plattform, sade Whitman.

Ambitionsnivån är minst satt högt satt:

– I framtiden kommer mediekonsumenterna att ha fem-sex prenumerationer. En på en musiktjänst, någon filmtjänst, någon tidning – och så Quibi, utlovade Katzenberg.

4. Apples prenumerationstjänster

Att Spotify anmälde Apple till EU:s konkurrensmyndighet satte nytt fokus på bolagets kommande prenumerationstjänster. Nu är stalltipset att Apple kommer att lansera både sin nya videotjänst och sin betalda version av nyhetstjänsten Apple News de 25 mars. De stora innehållsbolagen står fortfarande och vacklar: delta och tappa lönsamhet per kund eller ställa sig utanför och riskera att tappa en större publik

5. Deep fakes

Att manipulera bilder och videor blir allt lättare – och kraven på redaktionerna att verifiera eller avslöja innehållet blir allt större. Så kallade ”deep fakes”, helt manipulerade videor, är på väg att bli vardagsmat. Utvecklingen får stora effekter för förtroendet, konstaterade Kelly McBride på journalistikinstitutet Poynter:

– Vi närmar oss tiden då demokratin slutar fungera eftersom en kritisk massa av människor inte länge litar på någon information, om den inte förstärker deras egen världsbild.

Matthew Stamm, professor på Drexel Unversity:, summerade diskussionen.

”Vi kan i dag bevisa att något är fake, men vi kan inte med 100% säkerhet visa att något är sant”

