Medlare i SAS-förhandlingarna: Parterna närmare varandra

Under torsdagen pågick förhandlingarna in mot natten – utan att ett avtal nåtts. Det är fortfarande en rad frågor som återstår att lösas, sade den norske riksmäklaren Mats Ruland till NRK strax före 01-tiden, när förhandlingarna avbröts efter 15 timmar.

Henrik Thyregod, ledare för danska pilotfacket, avböjde att kommentera förhandlingarna när han var på väg in i Näringslivets hus vid 9.30-tiden.

På frågan om det är möjligt om en lösning kan nås under dagen svarar han:

– Vi får se.

Thyregod fick också frågan om han ansåg att piloterna har varit flexibla i förhandlingarna med SAS.

– Jag tycker att vi har varit extremt flexibla hittills. Det är out of this world.

Men framsteg verkar ändå ha gjorts under gårdagen och Mats Ruland understryker att parterna står närmare varandra än någonsin.

– Det har varit rörelser i dag, sade han på torsdagen.

Medlingen har nu pågått i fyra och en halv vecka, vilket är ett rekord, enligt en av de svenska medlarna, Claes Stråth.

– Det har aldrig varit någon medling eller förhandling som varit så komplicerad, med så väldigt många frågor, sade Claes Stråth tidigare under torsdagskvällen.

Hittills har strejken kostat SAS cirka 100-130 miljoner kronor per dag, enligt flygbolaget. På torsdagen hade strejken orsakat över 2 550 inställda flyg, vilket har påverkat över 270 000 passagerare.

Läs mer: Tidigare artiklar om konflikten