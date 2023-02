Stormen Otto drar in över södra Sverige under fredagskvällen med vindar på upp mot 30 meter per sekund. Det väntas bli besvärligt bland annat med inställda tåg som konsekvens. Men för elanvändare är det goda nyheter.

I kombination med fortsatt milda temperaturer och låg energiförbrukning de närmaste dagarna pressar stormen ner dygnssnittet under 40 öre per kilowattimme i södra Sverige på lördagen.

– Det håller sig nog hyfsat lågt på söndag också, och även en bit in i nästa vecka, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på elbolaget Bixia.

Längre fram tror han på mer normalt februariväder och med det kommer något högre priser igen.

– Det kommer mer normala vinterförhållanden med fallande temperaturer och lite mindre vind. Då stiger priserna. Det blir kanske upp mot en krona per kilowattimme i elområde tre och lite högre i fyran och det är ungefär där vi är nu, säger Johan Sigvardsson.

Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia. Foto: Bixia

Han pratar om spotpriserna, alltså marknadspriset per timme på elhandelsplatsen Nord Pool. Lägger man på 39 öre per kilowattimme som de flesta betalar i elskatt, och 25 procent i moms så blir en krona snarare 1,75 kronor. Utöver det tillkommer också elhandelsbolagets påslag och nätavgifter.

För den som har rörligt elpris är det månadssnittet som är intressant. Så här långt, till och med den 17 februari, ligger det på 55 öre per kilowattimme i elområde ett och två. I elområde tre och fyra ligger det på 87 respektive 109 öre enligt Vattenfall.

Det är enligt Johan Sigvardsson likvärdigt med vad man fick betala i januari, och han tror det ser ut så även när hela februari har summerats.

– Vädermässigt så är det inget som sticker ut i den kommande tolvdygnsprognosen vi tittar på. Efter det i början av mars kan det bli lite kyligare men februari månad blir ungefär som det ser ut nu, säger han.

Christian Holtz, energimarknadsanalytiker på konsultfirman Merlin & Metis. Foto: Pressbild

Ser man längre fram väntar allt snällare elräkningar, enligt Christian Holtz, energimarknadsanalytiker på konsultfirman Merlin & Metis.

– Tittar man på hur terminsmarknaden prissätter de kommande månaderna så ser man att det i vanlig ordning börjar falla tillbaka när temperaturen stiger och elanvändningen sjunker. Allt talar för att det är nedförsbacke för elanvändarna fram till och med sommaren. Sedan börjar det bli nervöst igen inför nästa vinter men det är ett tag kvar till det, säger han.

Johan Sigvardsson är inne på samma spår, men slänger in en brasklapp för att vädrets makter alltid kan ställa till det.

– Jag tror det är ganska sannolikt att vi kommer att ha dämpade gaspriser under våren. Det gör att vi inte kommer att se de elpriserna som vi hade i somras, i augusti och september. Sedan kan det ju alltid hända att våren blir sen, att snösmältningen inte hinner igång och det blir kallt långt in på våren, säger han.

