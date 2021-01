Mer grönska och större yta – här är köparnas nya krav på bostaden

När bostadssajten Hemnet frågade besökarna på sin hemsida om coronapandemin påverkat deras bostadspreferenser instämde knappt var tredje. Men med tanke på hur statiska preferenserna brukar vara, är siffran väl värd att notera, tycker Staffan Tell, talesperson för Hemnet. Under året ökade besöken på sajten dramatiskt.

– Man kan tänka sig att det beror på att många spenderar mer tid i hemmet och att hemmet får större betydelse. Om man kände sig trångbodd innan har den känslan förstärkts, säger Staffan Tell.

Den ”plötsliga hicka” som uppstod på bostadsmarknaden i början av coronakrisen blev inte långvarig, konstaterar Marcus Svanberg, vd för Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Ganska snabbt såg vi att det fanns en annan och mer långsiktig effekt under året, där många familjer har haft anledning att se över sitt boende, säger han.

Två tydligt framträdande trender är den starka efterfrågan på villor och ett högre tryck på större lägenheter. Under 2020 steg priset på villor med drygt 11 procent, enligt siffror från Svensk mäklarstatistik. Därmed har villor dragit ifrån prisutvecklingen för lägenheter, som ”bara” ökade med sju procent under året.

– Villorna har ökat rejält i popularitet. Man vill ha trädgård och mer utrymme, bland annat för att få bättre förutsättningar att jobba hemma. Av samma skäl funderar många på att uppgradera till en större lägenhet med fler rum för att kunna jobba hemifrån lite smidigare, säger Marcus Svanberg.

Marcus Svanberg, vd för Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, menar att fler rör sig bort från storstäderna för att få mer boyta för pengarna. Foto: Anders Wiklund/TT

Hemnet talar om ett trendbrott på marknaden för bostadsrätter. Tidigare omsattes ettor snabbare än större lägenheter, men uppdelningen är inte längre lika tydlig. Nu märks att större bostadsrätter ökar mer i pris, dessutom har de fler visningar på bostadssajten.

– Det har ju alltid varit en sanning att mindre lägenheter är dyrare per kvadratmeter än större, men vi ser att större bostäder knappar in, kommenterar Staffan Tell.

Efterfrågan på fritidshus var också stark under 2020, och intresset fortsatte hålla i sig ovanligt långt in på hösten då högsäsongen vanligtvis är över.

– Man kanske bor trångt i en lägenhet, vill komma ut till natur och prioriterar ned utomlandssemestrar framöver, säger Marcus Svanberg.

I snitt har priset på fritidshus ökat med omkring 12 procent, men frågan är om den siffran ger hela bilden. Enligt flera mäklare som DN pratat med blir gränsen mellan fritidshus och vanliga villor allt suddigare. Fler köpare söker en högre standard för att kunna jobba på distans under längre perioder.

– I dag efterfrågas inte bara rena sommarhus, utan de ska ofta kunna nyttjas året runt, säger Anki Sulser, fastighetsmäklare på Hälsinglands Fastighetsbyrå, men menar att det inte är entydigt. Efterfrågan på enkla torp har också skjutit i höjden.

Fler fritidshusletare vill ha hög standard där de kan vara mer permanent, säger Anki Sulser, fastighetsmäklare på Hälsinglands Fastighetsbyrå.

Längtan efter natur och grönska har också lämnat avtryck på Hemnet. Sökningar på ”uteplats” fördubblades nästan för lägenheter 2020 jämfört med året innan, och för villasökningar var ökningen nästan fyrdubbel. Ord som ”inglasad balkong” och ”pool” har också varit populära. Marcus Svanberg bekräftar att många efterfrågar en uteplats, allra helst en trädgård.

– Men det är klart, man kan även applicera det på bostadsrätter där det blir viktigare att innergården har grönska och trevliga utrymmen, säger han.