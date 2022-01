Mer vabb än någonsin under pandemin 2021

– Att det vabbats så mycket beror på att små barn är sjuka ofta och när förskolor har restriktioner eller rekommendationer att hålla barn hemma, då blir det mycket vabb, säger Alma Wennemo Lanninger, analytiker på Försäkringskassan.

Sammanlagt närmare 8,4 miljoner dagar betalades ut för vård av barn under 2021, fördelade på omkring 840 000 barn – 9,9 nettodagar per barn. Även under pandemiåret 2020 var vabbandet högre än tidigare – 9,5 nettodagar per barn – då det brukar ligga mellan 7 och 8.

En annan uppgång för fjolåret är männens andel av det totala vabbandet som i genomsnitt uppgick till 39,7 procent, en halv procentenhet över det tidigare rekordåret 2020. Högst andel hade Gotland med 41,7 procent och lägst var det i Norrbotten där bara 37,2 procent av vabb-ersättningen gick till män.

– Vi brukar säga att det är ett jämställt uttag när den förälder som har tagit ut minst dagar har tagit ut 40 procent av dagarna. Om vi ser till totalen för vabb är det snart ett jämställt uttag, förra året var männens andel av uttagna dagar högre än någonsin, säger Alma Wennemo Lanninger.

Försäkringskassan har ingen statistik på så kallat vobb, det vill säga arbete samtidigt som man vabbar, men Alma Wennemo Lanninger misstänker att också det har varit vanligare under 2021. Flera fackförbund har rapporterat som saken, exempelvis Unionen som i en medlemsundersökning konstaterat att 40 procent av tjänstemännen i privat sektor vobbat mer under pandemin.

