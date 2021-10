Microsoft slår Wall Streets prognoser

Intäkterna för Microsofts molntjänster, där Azure ingår, steg med 31 procent till 17 miljarder dollar eller 146 miljarder kronor. Refinitivs analytiker hade räknat med 16,6 miljarder dollar.

Totalt uppgick Microsofts intäkter till 45,3 miljarder dollar, motsvarande nära 390 miljarder kronor, under kvartalet som slutade den 30 september. Det är en ökning med 22 procent jämfört med motsvarande period förra året, då 37,2 miljarder dollar redovisades.

Analytikernas prognoser låg i genomsnitt på cirka 44 miljarder dollar, enligt marknadsdataföretaget Refinitiv.

Amerikanska It-jätten Alphabet, Googles moderbolag, ökade sina intäkter under det senaste kvartalet till 65,1 miljarder dollar, motsvarande 560,4 miljarder kronor. Omsättningen ökade därmed mer än analytikerna hade väntat sig enligt marknadsdataföretaget Refinitiv.

Även Alphabets resultat överträffade analytikernas prognoser. Vinsten per aktie under kvartalet, som avlutades den sista september, uppgick till 27:99 dollar, att jämföra med prognosen på 24:08 dollar.

I tisdagens efterhandel på New York-börsen backade Alphabets aktie med 0,7 procent.

Siffrorna i Twitters delårsrapport nådde inte marknadens förväntningar när det gäller tillväxten av antalet användare av sociala medier-plattformen. Nu finns 211 miljoner dagliga användare enligt Twitter. Marknaden trodde på cirka 211,5 miljoner. Hårdnad konkurrens från bland andra Tiktok anses ligga bakom, skriver AP.

Nettoförlusten under kvartalet, som slutade den 30 september, anges till 536,8 miljoner dollar. Det innebär en förlust per aktie på 67 cent. Det är ett fall från en vinst på 28,7 miljoner under samma kvartal i fjol. Då var vinsten per aktie 4 cent.

Twitters annonsintäkter skrivs nu till 1,1 miljarder dollar, vilket däremot var i linje med förväntningarna. De totala intäkterna, övriga inkomstkällor medräknade, uppgick till 1,3 miljarder dollar – vilket också i stort sett överensstämde med analytikernas förutsägelser.

Företagets prognos för intäkterna under nästa kvartal sätts till mellan 1,5 och 1,6 miljarder dollar.

Twitters aktie steg 2,1 procent i börsens efterhandel.

