Miljarder dollar till lyckost i USA

Den lyckliga vinnaren av världens största jackpot kan antingen kvittera ut 904 miljoner dollar direkt eller 1,6 miljarder dollar över 29 år. Omräknat till svenska pengar, runt 14,5 miljarder kronor.

Potten i Mega Millions-lotteriet var större än någonsin och orsakade lotterifrossa över hela USA. In i det sista köade folk för att köpa en lott och ha chans på jättevinsten.

Chansen att vinna var en på 303 miljoner, att jämföra med risken för att bli dödad av en haj – den är ynkliga en på 3,7 miljoner, enligt International Shark Attack File.

Lotterna som såldes inför tisdagens dragning beräknas ha täckt 75 procent av de möjliga sifferkombinationerna. Det är fortfarande inte känt om fler lotter med den vinnande kombinationen har sålts.