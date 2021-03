Miljonbonusar till Volvos ledning trots tidigare stopp

Bonusarna betalas ut trots att Volvo i fjol tog emot 1,7 miljarder kronor i permitteringsstöd från svenska staten och trots att fordonskoncernens ordförande tidigare gett helt andra signaler.

– Vi är ett i väldigt dramatiskt läge, som vi naturligtvis alla hoppas kan lösa sig så snart som möjligt. Men alla förstår ju att det blir noll i bonus för Volvos ledning för 2020, sa Carl-Henric Svanberg till DN i slutet på mars förra året och berättade att ledamöterna i Volvos styrelse även beslutat sänka sina arvoden med 20 procent under året.

Men enligt Dagens industris beräkningar har vd:n Martin Lundstedts ersättning bara sänkts under vad som motsvarar 50 kalenderdagar jämfört med året innan. Hans fasta lön sänktes från 14,9 till 14,5 miljoner kronor, och hans bonus ökade samtidigt från 13,1 till 21,4 miljoner kronor, enligt Dagens industri. Totalt uppgick ledningens bonusar för 2020 till nästan 118 miljoner kronor.

Att styrelsen ändrade målen för att uppnå bonus i maj i fjol förklarar Carl-Henric Svanberg i Di med att man ville ”skapa incitament för en snabb vändning under rådande svåra omständigheter”.

Nyheten har mötts av kritiska röster från olika håll.

”Detta är verkligen det som sänker näringslivet i gemene mans ögon. Säger en sak, gör en annan”, skriver till exempel finansmannen Sven Hagströmer på Twitter.

Volvo Groups pressavdelning hänvisar alla frågor om ersättningar till Carl-Henric Svanberg, som uppger att han inte har möjlighet att ge någon intervju.

”Att vi nu i årsredovisningen kan redovisa att rörlig ersättning betalats ut är både en viktig erkänsla till en duktig ledning som lyckats åstadkomma ett mycket starkt resultat under andra halvåret och ett bevis för att återhämtningen blev starkare än jag kunde ana, under den mörkaste tiden våren 2020”, skriver han i ett mejlsvar via pressavdelningen.

