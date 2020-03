Miljonfusk när anhöriga tar ut döda släktingars pension

Pensionsmyndigheten är en av Sveriges större myndigheter och betalar årligen ut ungefär 300 miljarder kronor i form av pensioner och bostadstillägg. I arbetet ingår också att upptäcka just fusk av bidragsbrott och bedrägerier. Ett tjugotal personer arbetar med kontroller och Karl-Magnus Nilsson säger att de ständigt stärker sin insats.

– Det har funnits ett mörkertal men vi har satsat mer resurser och blivit mer effektiva för att komma åt fusk.

När det är dags att gå i pension har man som svensk rätt till ett statligt ekonomiskt grundskydd: garantipension och bostadstillägg. För att få pengarna utbetalda görs en anmälan till Pensionsmyndigheten där man bland annat får fylla i inkomst, förmögenhet och boendekostnad.

Bidragen är bland annat kopplade till folkbokföringen och bygger på den egna individens ärlighet. Ändras något måste personen själv anmäla det till Pensionsmyndigheten, och det är här det ofta upptäcks felaktigheter.

Det kan handla om falska inkomstuppgifter som ger fel – och därmed högre – pension eller bostadstillägg eller att man har en annan inkomstkälla vid sidan av sin pension utan att redovisa pengarna.

Totalt kräver Pensionsmyndigheten tillbaka runt 100 miljoner kronor av samtliga utbetalningar varje år.

– Det finns olika sätt att fuska på, som att man uppger att man bor på en adress trots att man inte gör det. Folkbokföringen följer inte med där, säger Karl-Magnus Nilsson.

Misstänker myndigheten att en person lämnat felaktiga uppgifter eller medvetet inte anmält ändrade förhållanden görs en polisanmälan. Antalet polisanmälningar har ökat från 14 stycken år 2017 till 50 polisanmälningar 2019.

– Vi anmäler allt som vi anser bör polisanmälas men majoriteten av fusket beror troligen på oavsiktliga fel som att man har fått en hyresförändring, separerat eller fått en inneboende utan att anmäla det. Det inte alltid lätt för våra pensionärer att veta hur de ska göra.

”Om ingen lämnar in ett dödsfallsintyg fortsätter utbetalningarna för pensionen att sättas in på ett konto nånstans i Sverige som anhöriga kan ta del av”, säger Karl-Magnus Nilsson. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Den senaste tiden har ett nytt fenomen dykt upp som har hamnat under kontrollgruppens lupp: Kan man vara död men ändå få pensionspengar från staten?

– Just nu tittar vi extra noga på pensioner som betalas ut trots att en person har avlidit i utlandet. Det är en komplicerad process för oss att granska, säger Karl-Magnus Nilsson.

Många pensionärer drömmer om en tillvaro i solen och bosätter sig utomlands. Flyttar man till ett land utanför EU, EES samt Schweiz dras garantipensionen in, i annat fall fortsätter garantipensionen att ticka in på kontot.

– Men om man avlider utomlands vill vi stoppa utbetalningarna så snart som möjligt, säger Karl-Magnus Nilsson.

Det finns dock sätt att runda lagen.

”Pensionsmyndigheten har sett att tips om hur man kringgår myndighetens regler sprids inom vissa etniska grupper och bland utlandssvenskar. I vissa ärenden kan det handla om flera medlemmar i en släkt”, skriver polisen i den senaste rapporten över brottslighet mot välfärdssystemen från Nationellt underrättelsecentrum, NUC.

– Om ingen lämnar in ett dödsfallsintyg fortsätter utbetalningarna för pensionen att sättas in på ett konto nånstans i Sverige som anhöriga kan ta del av. Det är oftast via anonyma tips som vi får reda på det här, säger Karl-Magnus Nilsson.

Under 2019 har Pensionsmyndigheten konstaterat felaktiga utbetalningar till avlidna pensionärer utomlands i cirka tio fall på totalt 1.9 miljoner kronor. Beloppen varierar mellan 10.000 och 500.000 kronor i de enskilda ärendena. Flertalet av fallen är polisanmälda och ytterligare ett antal utredningar pågår, enligt Karl-Magnus Nilsson.

Vi begär ibland återbetalningar på flera hundratusen kronor av en person.

Annat fusk där kontrollen nu skärps är när en person som invandrat till Sverige i arbetsför ålder får garantipension utan att uppge att man samtidigt har en utländsk pension. I en stickprovskontroll av drygt 300 ärenden förra året upptäcktes cirka 40 procent sådana fall till ett värde av ungefär 190.000 kronor per månad, eller 2,3 miljoner kronor årligen.

För den som gör fel, även omedvetet, kan det snabbt bli fråga om väldigt stora belopp att betala tillbaka inte minst för den som redan lever på marginalen.

– Vi begär ibland återbetalningar på flera hundratusen kronor av en person, säger Karl-Magnus Nilsson.

Trots att svenska myndigheter samverkar mer för att upptäcka och förhindra missbruk av välfärdssystemen är det en brottslighet som fortsatt är omfattande och lyfts fram som allvarlig i NUC:s rapport.

En del av svårigheten att upptäcka brotten är vårt globala samhälle med en ökad rörlighet över gränserna, en annan faktor är att vi har ett tillitssamhälle och att socialförsäkringssystemet bygger på människors ärlighet.

Ofta får myndigheterna förlita sig på tips för att komma åt fusket.

– Budskapet från oss är att man måste anmäla så fort ekonomin eller andra förutsättningar förändras, säger Karl-Magnus Nilsson.

Fakta. Felaktiga utbetalningar Totalt gjorde Pensionsmyndigheten 550 utredningar förra året gällande misstanke om felaktiga utbetalningar, 21 procent ledde till någon typ av åtgärd. Det innebar återkrav på 10 miljoner kronor och stoppade framtida felaktiga utbetalningar på 5 miljoner kronor per år. År 2017 visade en kontroll av uppgivna inkomster till Pensionsmyndigheten, som ligger till grund för bostadstillägg/äldreförsörjningsstöd, och taxerad inkomst hos Skatteverket att 70 procent var felaktiga av 1.700 fall. Det ledde till återkrav på cirka 20 miljoner kronor och stoppade framtida felutbetalningar på 158 miljoner kronor. När en person dör i Sverige utfärdas ett dödsfallsintyg som Pensionsmyndigheten får via Skatteverket och då upphör alla utbetalningar. Om personen bor utomlands måste anhöriga anmäla dödsfallet till myndigheten. Visa mer