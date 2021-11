Minister vill skärpa regler kring gig-ekonomi

Under de senaste åren har många bolag inom gig-ekonomin, korta tillfälliga uppdrag som ofta förmedlas via plattformar, gett sig in på den svenska arbetsmarknaden. Frågan om hur dessa bolag ska regleras och anpassas till marknaden är ständig aktuell, såväl i Sverige som på EU-nivå.

Frågorna berör bland annat vem som är arbetsgivare och bär arbetsmiljöansvar för de personer som arbetar med den här typen av uppdrag, vilket exempelvis kan handla om att ta uppdrag genom en app för att leverera mat.

Det är vanligt att personer inte anställs utan i stället ses som egenföretagare, där appbolag inte tar ett arbetsgivaransvar. EU-kommissionen väntas inom kort komma med nya förslag i syfte att stärka skyddet för dem som arbetat på plattformarna.

I Sverige har regeringen tidigare gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att granska gig-ekonomin för att ta reda på hur uppläggen påverkar arbetsmiljön och vilka möjligheter det finns att tillämpa arbetsmiljölagstiftningen. 50 bolag har granskats, två delrapporter har lämnats och i februari nästa år lämnas ett slutbetänkande.

– Vi har gjort inspektioner och har ärenden som gått till beslut och sedan blivit överklagade. Det är i de utfallen som vi kommer få tydliga indikationer på om lagstiftningen håller eller inte, då vi argumenterat för att plattformarna och egenanställningsföretagen kan jämställas med arbetsgivare, säger Monica Björk, som är projektledare för tillsynsinsatsen.

Arbetsmiljöverket ser en fara i att arbetet med rapporteringen av allvarliga olyckor och tillbud, som arbetsgivare enligt lag är skyldiga att rapportera, blir lidande.

Appbolaget Foodora, som levererar mat och anställer sin personal, har exempelvis rapporterat in runt 260 olyckor hittills i år, enligt Arbetsmiljöverket. Det är svårare att föra dialoger och överblicka liknande bolag inom samma nisch, vilket kan bero på att de inte rapporterar eller tar arbetsgivaransvar.

– Vi har fått in några skador men det är troligt att det finns ett mörkertal även om det är svårt att veta hur stort det är. Det är ett riskfyllt arbete att vara ute och köra moped och andra transportmedel. Det finns anledning att misstänka ett mörkertal, säger Monica Björk.

Foto: Paul Hansen

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) säger att den svenska arbetsmiljölagstiftningen behöver ses över då den kan behöva förändras för att möta upp nya typer av framväxande branscher.

– Jag är positiv till ny teknik som kan skapa nya jobb, men det ska inte gå att gömma sig bakom en app för att smita undan sitt arbetsgivaransvar. Den viktiga frågan är att se till att alla jobb har goda villkor.

Under Socialdemokraternas senaste kongress beslutades det om riktlinjer för gig-tjänster. Socialdemokraterna vill att arbetsgivaransvaret ska vara tydligt, och de vill begränsa ofrivilligt egenföretagande genom att utöka möjligheten att kontrollera och återkalla F-skattsedlar. Det handlar bland annat om att personer ska kunna visa att de har minst två uppdragsgivare för att få F-skattsedel.

– Det förhindrar falska egenanställningar, så att man inte egentligen är anställd hos ett företag. Det här är ett sätt att komma åt det många arbetsgivare satt i system, nämligen att kringgå att betala skatt och leverera schysta löner och villkor, säger Eva Nordmark.

Detta är endast ett inriktningsbeslut som kräver såväl arbete som stöd innan det kan bli aktuellt att förverkliga.

– Vi kommer säkert ha en hel del debatt om hur det här ska gå till, men jag ser fram emot att kunna påbörja ett sådant här arbete och söka stöd för det.

