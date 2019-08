Lägre vinst för SAS – ser över sparprogram

Flygbolaget SAS resultat före skatt minskade till 1.490 miljoner kronor under perioden maj till juli, tredje kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår. Det kan jämföras med vinsten före skatt på 2.034 miljoner kronor motsvarande period i fjol.

Högre bränslekostnader, den svaga kronan och pilotstrejken uppges ligga bakom resultattappet.

Intäkterna, under det som beskrivs som bolagets högsäsong, ökade något under perioden, till 13.552 miljoner kronor, från 13.146 miljoner kronor under tredje kvartalet föregående år.

SAS vd beskriver orsaken bland annat som en följd av en framgångsrik säsongsanpassning, men bedömer läget som utmanande.

”Även om intäktsökningen är uppmuntrande så kräver rådande makroekonomiska utmaningar en förbättrad effektivitet för att säkra konkurrenskraft och långsiktig lönsamhet”, skriver SAS vd Richard Gustafson, i rapporten.

Målet att spara 900 miljoner kronor i år står fast, men kostnaderna minskar inte i den omfattning bolaget önskar.

”Vi behöver utvärdera ytterligare initiativ bortom 2020”, skriver Richard Gustafson.

Två dagar av pilotstrejken inföll i början av perioden vilket resulterade i 1.200 inställda flyg och 100.000 drabbade passagerare. Resultatet före skatt påverkades negativt av strejken med 185 miljoner kronor, enligt bolaget.

Artikeln uppdateras