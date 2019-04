Miss hos Swedbank – dubbel lön till anställda inom försvaret

Anställda inom polis och försvaret fick en trevlig överraskning när de loggade in på lönekontot under torsdagen. Ett tekniskt fel gjorde att Swedbank, som försvaret använder, av misstag betalade ut dubbla löner till anställda med andra banker än just Swedbank.

– Det här justeras under morgonen. Det beror på ett tekniskt fel hos Swedbank. Varför det har blivit så är en fråga som måste ställas till Swedbank, säger Jesper Tengroth, pressekreterare hos Försvarsmakten.

DN söker Swedbank för en kommentar.

Artikeln uppdateras.