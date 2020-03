Mitt i börsraset: Hopp om snabb återhämtning

Det tror och hoppas i alla fall Jeffrey Kleintop, chefsstrateg hos finansmäklaren Charles Schwab, när han till tidningen Washington Post säger att ”när väl chocken farit sin väg kan återhämtningen komma snabbt”.

– Det här liknar inget vi tidigare skådat. Det enda som kanske kan ge oss tröst är att, till skillnad från en vanlig lågkonjunktur som tar flera kvartal på sig innan den blivit av med den ekonomiska obalansen, denna drivs av chock, säger Jeffrey Kleintop, till tidningen.

Vad bestod då chocken i? Jo, Dow Jones industriindex föll med närmare 13 procent, Nasdaqs kompositindex tappade 12,3 procent och S&P500-index, ett index från 500 stora börsnoterade amerikanska bolag, hade vid stängning rasat med närmare 11 procent. Såväl stora banker som teknikjättar och oljebolag följde med ner i djupet.

USA:s centralbank Federal Reserves drag att införa nollränta ger ingen effekt kortsiktigt, anser analytiker på andra sidan Atlanten. Peter Malmqvist, oberoende finansanalytiker, instämmer:

– Lägre ränta i ett läge där man inte får gå ut och köpa någonting för den här lägre räntan är verkningslöst, säger han till TT.

Det fanns tecken under dagen som antydde viss återhämtning. Men när president Donald Trump mitt i allt detta tog till orda, uppbackad av USA:s folkhälsomyndighet Centers for Disease Control and Prevention, och rekommenderade att folksamlingar med fler än tio personer bör undvikas, skolor stängas liksom restauranger och gym – ja, då sjönk modet på nytt bland investerarna.

Samtidigt ska Trump ha berömt sig av att förtjäna en tia på en skala av tio, vad gäller hans beslutsamma sätt att ta sig an viruskrisen, rapporterar nyhets-tv-kanalen CNN.

