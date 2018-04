Vittnen: Mobbning och maktmissbruk på Strix Television

”Ett strukturellt maktmissbruk”. Så beskrivs arbetsmiljön på Strix Television av en av personerna DN har talat med.

I början på februari påbörjades en extern arbetsmiljöutredning på Strix på uppdrag av moderbolaget This is Nice. Tidningen Resumé har tidigare skrivit om detta. Advokatbyrån Vinge har ansvarat för utredningen, som i slutet på mars överlämnades till This is Nice.

Närmare tio personer med erfarenheter av att arbeta på Strix berättar för DN om hur en informell chef har styrt bolaget med järnhand, med uppbackning från en chef.

Strix grundades 1988 och är ett av Sveriges största produktionsbolag. Både This is Nice och Strix ingår i MTG-koncernen.

Bolaget har framför allt gjort stor succé inom formatet dokusåpa och var först i världen med att producera ”Expedition Robinson”.

De personer som DN har talat med vittnar om hur bolaget styrts av den informella chefen med hjälp av härskartekniker. Personen har själv valt ut medarbetare som är lojala och på olika sätt gjort sig av med dem som sagt emot.

– Jag tycker att det är konstigt hur någon som på pappret inte har någon form av chefsposition har rätt att fatta så många beslut, säger en källa med god insyn.

Flera av personerna DN talar med berättar om hur medarbetarna kategoriseras in i två olika lag. Favoriterna hyllas, får delta i matlag och i andra sociala tillställningar som en av de utpekade anordnar. De som hamnar i det andra laget ignoreras och får inte svar på tilltal, mejl eller sms. Inte sällan dumförklaras dessa inför andra.

– Personer som visar någon typ av svaghet eller som inte passar in, mobbas ut, säger en person med erfarenhet.

De personer som inte hamnar på rätt sida får inte sina kontrakt förlängda. När det är dags för julfoto är det bara favoriterna som bär jultröja. Någon form av kritik eller en förfrågan som inte gillas möts av en bajs-emoji. Det kan också mötas av mejl i versaler, där det tydligt framgår att vad som sagts starkt ogillas. Inte sällan vänder personen ryggen till när någon från ”fel” lag börjar prata.

– Unga, oerfarna och tjejer råkar ofta illa ut. Detta strider mot bilden som den ansvariga vill ge sken av - en feminist som hjälper utsatta människor, enligt en person som har haft ansvar för innehåll i produktioner.

De DN har talat med vittnar om hur medarbetare har gråtit på produktioner eller blivit utskällda inför andra.

– En gång var det en medarbetare som fick en rejäl utskällning inför ett tiotal personer för att ha parkerat på fel parkeringsplats. Det gjordes klart och tydligt att han aldrig mer borde ta bilen till jobbet. I nästa stund frågade xx om någon ville ha fika, säger en person med god insyn.

Det har också hänt att medarbetare har nekats lämna inspelningsplatser på månader.

En annan person med ansvar för flera produktioner berättar om hur ansvarsområden förminskas.

– I möten gjordes det tydligt att jag inte klarar av att sköta mitt arbete. Efter att ha arbetat där en tid var mitt självförtroende på botten, säger en av personerna DN har talat med.

Som exempel nämns hur personer i andra beslutsfattande positioner fråntas alla befogenheter och lämnas kvar med arbetsuppgifter som upplevs som besvärliga.

– En av cheferna vill ha all makt men inget officiellt ansvar, säger en person med god insyn.

Tystnadskulturen är stor. En liten bransch där familjerelationer och vänskapsband stäcker sig över bolagen ger ytterligare makt åt de utpekade. Dessutom har tv-branschens tuffa villkor banat väg för osunda maktstrukturer som både kvinnor och män utnyttjar till sin fördel, enligt en av källorna med lång erfarenhet inom branschen. Personerna som arbetar i projekten är frilansare. Nästan ingen är fackligt ansluten.

Det gör att möjligheten att säga ifrån är begränsad.

– Vårt nästa uppdrag bygger på hur vi presterade i vårt förra projekt. Vi är beroende av ett gott rykte för att kunna försörja oss, säger en källa.

Under ett informationsmöte för de anställda på måndagsmorgonen meddelade Strix vd Tesso Akander att den informella chefen har blivit avskedad. I ett mejl till DN skriver Tesso Akander:

”Våra anställda är det viktigaste vi har och att de får verka i en stimulerande arbetsmiljö där de trivs och kan utvecklas på bästa sätt är en nyckelfaktor för vår framgång. Utredningen har visat på omständigheter kopplat till ledarskap där vi brustit i att leva upp till de krav vi ställer på oss själva kring arbetsmiljö och det har lett till att vi nu gör vissa förändringar i vår organisation. Vad dessa förändringar gäller eller om det rör specifika personer kommer jag inte gå in på. Det är något mellan oss som bolag och våra anställda.”

DN har sökt den utpekade informella chefen.

Strix-veteranen Hasse Aro valde att lämna bolaget 2014 och slutade därmed som programledare för ”Efterlyst”. Bakom beslutet låg bland annat en omorganisation inom Strix. Hasse Aro säger att han själv aldrig har blivit illa behandlad av de utpekade personerna.

– Jag hade en speciell position på Strix eftersom jag hade varit där så länge och var programledare i en viktig produktion. Vi hade diskussioner, kan man väl säga, säger han.

Hade de här personerna någonting med att du slutade att göra?

– Indirekt kan man väl säga det eftersom de här besluten fattades av företagsledningen där åtminstone en av dem satt med. Men det var inte på ett personligt plan. Så är det på alla företag. Ibland fattar ledningen beslut som man inte gillar, säger han.

