Ett dokument med 16 punkter ska minska modebranschens klimatpåverkan. H&M, Filippa K, Adidas och Stella McCartney och forskningsprogrammet Mista Future Fashion är några av de aktörer som står bakom initiativet som ska diskuteras vid klimatmötet i polska Katowice.

– Industrin behöver samlas för att tillsammans driva igenom en förändring, säger Malin Viola Wennberg, kommunikationschef för Mistra Future Fashion.

Malin Viola Wennberg Foto: Mista Future Fashion

Målet är att aktörerna ska skriva under ett löfte om att stödja Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen och arbeta mot att modeindustrin ska vara klimatneutral år 2050. Bland de 16 punkterna i dokumentet UN Fashion Industry Charter for Climate Action finns att begränsa klimatutsläppen med 30 procent. Om inte branschen gör en snabb omställning väntas industrin stå för 26 procent av de totala utsläppen år 2050.

Sandra Roos, miljöforskare vid forskningsinstitutet Rise, säger att användningen av fossila bränslen är den punkt som är viktigast att prioritera.

– Det måste minska genom energieffektivisering, bättre processer och genom att byta bränsle, säger hon.

Sandra Roos Foto: Chalmers tekniska högskola

Svenskarnas klädinköp orsakade under förra året nära ett halvt ton växthusgaser per person. Totalt uppgick de konsumtionsbaserade utsläppen till omkring 11 ton per person. Det är ungefär lika mycket som 350 mils bilkörning. Nästan 80 procent av klimatpåverkan orsakas när kläderna produceras. Utöver utsläppen av växthusgaser innebär tillverkning av textilier stora påfrestningar på miljön från den höga användningen av färskvatten vid under tillverkningsprocessen och från de kemikalier som används under färgning av kläder.

– Det har talats om att kläder ska tvättas i 30 grader men det är konsumtionen som styr vilken klimatpåverkan kläderna får. Vi köper allt mer och plaggen får kortare livslängd, säger

Läs även: Vintageinfluencern: ”Jag lägger superlite pengar på barnkläder”

Läs även: Johan Lindeberg: ”Top gun” förändrade mitt liv

Läs även. Guide: Så blir du mer klimatsmart